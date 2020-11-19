Антирекорд на Херсонщине: за сутки выявлено 322 больных COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. На Херсонщине за последние сутки проведено более 2,3 тыс. исследований на выявление коронавируса, из которых зафиксировано 322 новых лабораторно подтвержденных случая COVID-19, является антирекордом для области. Об этом в Facebook написал председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев, передает УНН.
“За последние сутки проведено 1326 ПЦР-исследований и 1035 исследований методом ИФА на выявление коронавируса. Зафиксировано 322 новых лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19, из которых 14 детей и 29 медицинских работников”, — написал он.
Гусев сообщил, что состояние больных удовлетворительное: “293 человека находятся на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения госпитализированы 29 человек”.
Он также добавил, что за сутки умерли три человека. “Все имели пневмонию и COVID-19”, — прокомментировал глава ОГА. За сутки в области есть 126 новых выздоровлений.
“Поэтому сейчас в области 7946 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Из них:
— 3190 людей победили недуг;
— 4588 человек инфицированы COVID-19;
— 168 человек умерли”, — резюмировал Гусев.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 570 153 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 10 112 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.