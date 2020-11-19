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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 77924 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 100648 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 116837 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 151854 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 199755 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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3 марта, 04:20 • 195377 просмотра

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Антирекорд на Херсонщине: за сутки выявлено 322 больных COVID-19

Антирекорд на Херсонщине: за сутки выявлено 322 больных COVID-19

Киев  •  УНН

 • 12672 просмотра

КИЕВ. 19 ноября. УНН. На Херсонщине за последние сутки проведено более 2,3 тыс. исследований на выявление коронавируса, из которых зафиксировано 322 новых лабораторно подтвержденных случая COVID-19, является антирекордом для области. Об этом в Facebook написал председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев, передает УНН.

“За последние сутки проведено 1326 ПЦР-исследований и 1035 исследований методом ИФА на выявление коронавируса. Зафиксировано 322 новых лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19, из которых 14 детей и 29 медицинских работников”, — написал он.

Гусев сообщил, что состояние больных удовлетворительное: “293 человека находятся на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения госпитализированы 29 человек”.

Он также добавил, что за сутки умерли три человека. “Все имели пневмонию и COVID-19”, — прокомментировал глава ОГА. За сутки в области есть 126 новых выздоровлений.

“Поэтому сейчас в области 7946 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Из них:
— 3190 людей победили недуг;
— 4588 человек инфицированы COVID-19;
— 168 человек умерли”, — резюмировал Гусев.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 570 153 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 10 112 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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