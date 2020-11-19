Єрмак: Президент вимагає від Ради та Кабміну якнайшвидше знайти компроміс щодо роботи малого бізнесу

За словами Єрмака, через пандемію та економічну кризу дрібний бізнес страждає чи не найбільше, тому держава повинна не просто йти назустріч підприємцям, а максимально допомагати їм.

“Президент України категорично незадоволений тим, що український парламент досі не може разом з урядовцями та представниками підприємницьких організацій знайти компромісне рішення щодо запровадження касових апаратів. Тому він сьогодні доручив провести селекторну нараду — разом з урядовцями ми маємо допомогти депутатам”, — сказав Єрмак.

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Серед обговорюваних на нараді ініціатив — спрощення життя малому бізнесу за рахунок скасування фіскалізації всіх операцій, щодо яких податкові органи вже мають необхідну інформацію, особливо тих, що відбуваються дистанційно, за допомогою фінансових посередників (банків і платіжних систем).

Керівник Офісу Президента повідомив, що учасники наради дійшли висновку щодо необхідності скасування норми про виплату покупцеві 100% вартості придбаного товару, якщо покупець поскаржився на продавця за порушення порядку здійснення розрахункових операцій (так званий кешбек). Цю норму фахівці визнають юридично нікчемною та соціально неприйнятною, сказав він.

Крім того, йдеться про необхідність вдосконалити систему штрафів та зменшити їхні розміри для дрібного бізнесу — вони мають стимулювати працювати легально, а не призводити до банкрутства підприємців, зауважив Єрмак.

Він наголосив, що увага податкових органів має бути прикута до крупних підприємств, які намагаються ухилитися від сплати податків, прикриваючись ФОПами. Але справжній невеликий бізнес має вільно дихати та спокійно працювати, заявив керівник Офісу Президента України.

Раніше Зеленський у своєму блозі вже казав, що чекає від уряду комплексну програму щодо підтримки бізнесу під час карантину.