Підрозділ електриків під вогнем: ворожі дрони атакували об’єкт ДТЕК на Дніпропетровщині
Київ • УНН
Енергетичний підрозділ ДТЕК на Дніпропетровщині потрапив під обстріл FPV-дронів 6 серпня. Внаслідок атаки виникла пожежа та пошкоджено обладнання, але персонал не постраждав.
Деталі
Ранок 6 серпня на Дніпропетровщині розпочався з атаки російських дронів-камікадзе типу FPV. Одним із об'єктів, який опинився під вогнем, став підрозділ енергетичної компанії ДТЕК. Як повідомили в компанії, енергообладнання зазнало пошкоджень, після чого виникла пожежа.
На щастя, персонал не постраждав. Вогонь вдалося оперативно загасити силами ДСНС. Після локалізації пожежі енергетики одразу приступили до ліквідації наслідків, щоб якнайшвидше відновити стабільне постачання електроенергії.
Подібні обстріли, на жаль, не є поодинокими – енергетична інфраструктура залишається однією з головних цілей російських атак. У компанії наголошують, що попри постійну загрозу, працівники продовжують роботу в надскладних умовах, ризикуючи життям заради світла в оселях українців.
Нагадаємо
У Донецькій області 5 серпня бригада енергетиків ДТЕК потрапила під обстріл під час ремонтних робіт. Унаслідок вибуху ворожого дрона було пошкоджено службовий автомобіль.