На Донеччині енергетики потрапили під обстріл, пошкоджено авто
Київ • УНН
Бригада енергетиків ДТЕК потрапила під обстріл ворожого дрона під час ремонтних робіт на Донеччині. Службовий автомобіль пошкоджено, працівники не постраждали.
У Донецькій області бригада енергетиків ДТЕК потрапила під обстріл під час ремонтних робіт. Унаслідок вибуху ворожого дрона було пошкоджено службовий автомобіль. Ніхто з працівників не постраждав, передає УНН із посиланням на ДТЕК.
Наші колеги потрапили під обстріл на Донеччині під час виконання ремонтних робіт. Від вибуху дрона ушкоджена робоча автівка. На щастя, енергетики не постраждали
У компанії запевняють, що попри небезпеку фахівці продовжують робити все можливе, щоб забезпечити споживачів електроенергією.
ДТЕК-20 років: 5,5 тис. енергетиків пішли захищати Україну06.07.25, 10:35 • 2046 переглядiв