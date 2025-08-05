В Донецкой области энергетики попали под обстрел, поврежден автомобиль

В Донецкой области бригада энергетиков ДТЭК попала под обстрел во время ремонтных работ. В результате взрыва вражеского дрона был поврежден служебный автомобиль. Никто из работников не пострадал, передает УНН со ссылкой на ДТЭК.

Наши коллеги попали под обстрел в Донецкой области во время выполнения ремонтных работ. От взрыва дрона поврежден рабочий автомобиль. К счастью, энергетики не пострадали - говорится в сообщении.

В компании уверяют, что несмотря на опасность, специалисты продолжают делать все возможное, чтобы обеспечить потребителей электроэнергией.

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