В Донецкой области энергетики попали под обстрел, поврежден автомобиль
Киев • УНН
Бригада энергетиков ДТЭК попала под обстрел вражеского дрона во время ремонтных работ в Донецкой области. Служебный автомобиль поврежден, работники не пострадали.
В Донецкой области бригада энергетиков ДТЭК попала под обстрел во время ремонтных работ. В результате взрыва вражеского дрона был поврежден служебный автомобиль. Никто из работников не пострадал, передает УНН со ссылкой на ДТЭК.
Наши коллеги попали под обстрел в Донецкой области во время выполнения ремонтных работ. От взрыва дрона поврежден рабочий автомобиль. К счастью, энергетики не пострадали
В компании уверяют, что несмотря на опасность, специалисты продолжают делать все возможное, чтобы обеспечить потребителей электроэнергией.
ДТЭК-20 лет: 5,5 тыс. энергетиков пошли защищать Украину06.07.25, 10:35 • 2046 просмотров