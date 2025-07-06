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ДТЭК-20 лет: 5,5 тыс. энергетиков пошли защищать Украину

Киев • УНН

 • 124 просмотра

Группа ДТЭК 11 лет из 20 работает в условиях войны, потеряв десятки предприятий. 5,5 тысяч энергетиков компании пошли защищать Украину, при этом ДТЭК продолжает добывать уголь и производить электроэнергию.

ДТЭК-20 лет: 5,5 тыс. энергетиков пошли защищать Украину

Группа ДТЭК 11 лет из 20 работает в условиях войны. За это время оккупированы десятки предприятий, 5,5 тыс. энергетиков ДТЭК ушли защищать Украину.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на энергетическую компанию. 

Сегодня ДТЭК — двадцать лет. 11 из 20 лет ДТЭК работает в войне. За эти годы враг оккупировал десятки предприятий (ДТЭК – ред.). ДТЭК пережил сотни массированных атак на ТЭЦ и другие объекты энергетики. 5 500 энергетиков (ДТЭК – ред.) ушли защищать страну

- сообщили в ДТЭК.

Отмечается, что несмотря на войну ДТЭК продолжает добывать уголь и производить электроэнергию. Бурить газ и нефть, развивать возобновляемую энергетику, чинить и обновлять сети. 

С начала полномасштабного вторжения вернули свет в 20 млн украинских домов и уже вложили почти 20 млрд грн в восстановление, чтобы все семьи оставались со светом. Инвестировали 12,5 млрд евро в развитие украинской энергетики

- информирует энергетическая компания.

В Минэнерго прокомментировали возможность отключений света летом18.06.25, 17:42 • 94663 просмотра

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВойнаЭкономика
ДТЭК
Украина
Tesla
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