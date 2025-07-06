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Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

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ДТЕК-20 років: 5,5 тис. енергетиків пішли захищати Україну

Київ • УНН

 • 364 перегляди

Група ДТЕК 11 років з 20 працює в умовах війни, втративши десятки підприємств. 5,5 тисяч енергетиків компанії пішли захищати Україну, при цьому ДТЕК продовжує видобувати вугілля та виробляти електроенергію.

ДТЕК-20 років: 5,5 тис. енергетиків пішли захищати Україну

Група ДТЕК 11 років з 20 працює в умовах війни. За цей час окуповано десятки підприємств, 5,5 тис. енергетиків ДТЕК пішли захищати Україну.

Про це УНН повідомляє з посиланням на енергетичну компанію. 

Сьогодні ДТЕК — двадцять років. 11 З 20 років ДТЕК працює у війні. За ці роки ворог окупував десятки підприємств (ДТЕК – ред.). ДТЕК пережив сотні масованих на ТЕЦ та інші об'єкти енергетики. 5 500 енергетиків (ДТЕК – ред.) пішли захищати країну

- повідомили в ДТЕК.

Зазначається, що попри війну ДТЕК продовжує видобувати вугілля та виробляти електроенергію. Бурити газ та нафту, розвивати відновлювальну енергетику, лагодять та оновлюють мережі. 

З початку повномасштабного вторгнення повернули світло у 20 млн українських домівок й вже вклали майже 20 млрд грн у відновлення, щоб всі родини залишалися зі світлом. Інвестували 12,5 млрд євро в розвиток української енергетики

- інформує енергетична компанія.

В Міненерго прокоментували можливість відключень світла влітку18.06.25, 17:42 • 94663 перегляди

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаЕкономіка
ДТЕК
Україна
Tesla
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