ДТЕК-20 років: 5,5 тис. енергетиків пішли захищати Україну

Група ДТЕК 11 років з 20 працює в умовах війни. За цей час окуповано десятки підприємств, 5,5 тис. енергетиків ДТЕК пішли захищати Україну.

Про це УНН повідомляє з посиланням на енергетичну компанію.

Сьогодні ДТЕК — двадцять років. 11 З 20 років ДТЕК працює у війні. За ці роки ворог окупував десятки підприємств (ДТЕК – ред.). ДТЕК пережив сотні масованих на ТЕЦ та інші об'єкти енергетики. 5 500 енергетиків (ДТЕК – ред.) пішли захищати країну - повідомили в ДТЕК.

Зазначається, що попри війну ДТЕК продовжує видобувати вугілля та виробляти електроенергію. Бурити газ та нафту, розвивати відновлювальну енергетику, лагодять та оновлюють мережі.

З початку повномасштабного вторгнення повернули світло у 20 млн українських домівок й вже вклали майже 20 млрд грн у відновлення, щоб всі родини залишалися зі світлом. Інвестували 12,5 млрд євро в розвиток української енергетики - інформує енергетична компанія.

В Міненерго прокоментували можливість відключень світла влітку