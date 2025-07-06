ДТЕК-20 років: 5,5 тис. енергетиків пішли захищати Україну
Київ • УНН
Група ДТЕК 11 років з 20 працює в умовах війни, втративши десятки підприємств. 5,5 тисяч енергетиків компанії пішли захищати Україну, при цьому ДТЕК продовжує видобувати вугілля та виробляти електроенергію.
Група ДТЕК 11 років з 20 працює в умовах війни. За цей час окуповано десятки підприємств, 5,5 тис. енергетиків ДТЕК пішли захищати Україну.
Про це УНН повідомляє з посиланням на енергетичну компанію.
Сьогодні ДТЕК — двадцять років. 11 З 20 років ДТЕК працює у війні. За ці роки ворог окупував десятки підприємств (ДТЕК – ред.). ДТЕК пережив сотні масованих на ТЕЦ та інші об'єкти енергетики. 5 500 енергетиків (ДТЕК – ред.) пішли захищати країну
Зазначається, що попри війну ДТЕК продовжує видобувати вугілля та виробляти електроенергію. Бурити газ та нафту, розвивати відновлювальну енергетику, лагодять та оновлюють мережі.
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