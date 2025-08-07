$41.610.07
Подразделение электриков под огнем: вражеские дроны атаковали объект ДТЭК в Днепропетровской области

Киев • УНН

 • 258 просмотра

Энергетическое подразделение ДТЭК в Днепропетровской области попало под обстрел FPV-дронов 6 августа. В результате атаки возник пожар и повреждено оборудование, но персонал не пострадал.

Подразделение электриков под огнем: вражеские дроны атаковали объект ДТЭК в Днепропетровской области

Одно из энергетических подразделений компании ДТЭК в Днепропетровской области попало под вражеский обстрел во время утренней атаки FPV-дронов. В результате удара вспыхнул пожар на объекте, но, к счастью, пострадавших среди персонала нет. Об этом заявили в ДТЭК, пишет УНН.

Детали

Утро 6 августа в Днепропетровской области началось с атаки российских дронов-камикадзе типа FPV. Одним из объектов, который оказался под огнем, стало подразделение энергетической компании ДТЭК. Как сообщили в компании, энергооборудование получило повреждения, после чего возник пожар.

К счастью, персонал не пострадал. Огонь удалось оперативно потушить силами ГСЧС. После локализации пожара энергетики сразу приступили к ликвидации последствий, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное снабжение электроэнергии.

Подобные обстрелы, к сожалению, не являются единичными – энергетическая инфраструктура остается одной из главных целей российских атак. В компании отмечают, что несмотря на постоянную угрозу, работники продолжают работу в сверхсложных условиях, рискуя жизнью ради света в домах украинцев.

Напомним

В Донецкой области 5 августа бригада энергетиков ДТЭК попала под обстрел во время ремонтных работ. В результате взрыва вражеского дрона был поврежден служебный автомобиль.

Лилия Подоляк

