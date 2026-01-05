Теракт у Києві: суд узяв під варту підозрювану без можливості внесення застави

$42.290.12
Ексклюзив
14:42 • 10112 перегляди
Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні
Ексклюзив
14:05 • 19673 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
13:13 • 16832 перегляди
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюютьVideo
12:32 • 23390 перегляди
Офіційно: Євгеній Хмара тимчасово виконуватиме обов'язки глави СБУ
5 січня, 09:38 • 32436 перегляди
Зеленський офіційно призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу Президента: з'явився указ
Ексклюзив
5 січня, 09:07 • 89186 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
4 січня, 15:52 • 66229 перегляди
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
4 січня, 15:39 • 91331 перегляди
Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
4 січня, 11:20 • 97153 перегляди
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січняPhoto
4 січня, 09:34 • 68054 перегляди
Виробляють засоби зв’язку, РЕБ та мікроелектроніку: Україна запровадила санкції проти компаній з рф
Популярнi новини
Зеленський призначив Христю Фріланд радницею з питань економічного розвиткуPhoto5 січня, 09:55 • 16614 перегляди
Ворог завдав п'ять ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі Харкова: пошкодження дуже значні11:49 • 21731 перегляди
Залишаюсь у системі СБУ: Малюк підтвердив відставку12:06 • 14163 перегляди
Екснардепа затримали в Німеччині після міжнародного розшуку: про кого йдеться12:22 • 11813 перегляди
Відбір без конкурсу: навіщо віцепремʼєр поспішає із призначенням голови Державіасужби12:50 • 23147 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
Ексклюзив
14:05 • 19673 перегляди
Відбір без конкурсу: навіщо віцепремʼєр поспішає із призначенням голови Державіасужби12:50 • 23326 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
Ексклюзив
5 січня, 09:07 • 89186 перегляди
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex2 січня, 09:26 • 152881 перегляди
Як поводитись на водоймах взимку та що робити якщо опинились у крижаній воді: у поліції дали поради1 січня, 17:58 • 170214 перегляди
УНН Lite
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 50583 перегляди
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі4 січня, 16:22 • 45242 перегляди
Даміано Давід з Måneskin та Дав Кемерон оголосили про заручиниPhoto4 січня, 15:02 • 42732 перегляди
Репера Дрейка звинуватили у використанні ботоферм та відмиванні грошей через онлайн-казино3 січня, 22:58 • 50912 перегляди
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фотоVideo1 січня, 12:15 • 96113 перегляди
Теракт у Києві: суд узяв під варту підозрювану без можливості внесення застави

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Суд обрав запобіжний захід киянці, підозрюваній у вчиненні теракту на Оболоні, у вигляді тримання під вартою на 60 днів без права застави. Внаслідок вибуху постраждали військовослужбовець Нацгвардії та його супутниця.

Теракт у Києві: суд узяв під варту підозрювану без можливості внесення застави

Суд обрав запобіжний захід киянці, підозрюваній у вчиненні теракту на Оболоні: її взяли під варту на 60 днів без права внесення застави. Внаслідок вибуху постраждали військовослужбовець Нацгвардії та його супутниця. Про це повідомляє прокуратура Києа, пише УНН.

Киянці, підозрюваній у вчиненні теракту на Оболоні, внаслідок якого постраждав військовослужбовець Нацгвардії та його супутниця, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави строком у 60 днів

- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

В Оболонському районі столиці вибухнув позашляховик, внаслідок чого є травмовані. На місці події працюють правоохоронці, кінологи та вибухотехніки.

СБУ затримала російську агентку, яка 4 січня підірвала автомобіль українського військового в Оболонському районі Києва. Внаслідок теракту військовий та його знайома отримали травми.

Ольга Розгон

КиївКримінал та НП
російська пропаганда
Війна в Україні
Національна гвардія України
Служба безпеки України
Київ