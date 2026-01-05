Теракт у Києві: суд узяв під варту підозрювану без можливості внесення застави
Київ • УНН
Суд обрав запобіжний захід киянці, підозрюваній у вчиненні теракту на Оболоні, у вигляді тримання під вартою на 60 днів без права застави. Внаслідок вибуху постраждали військовослужбовець Нацгвардії та його супутниця.
Суд обрав запобіжний захід киянці, підозрюваній у вчиненні теракту на Оболоні: її взяли під варту на 60 днів без права внесення застави. Внаслідок вибуху постраждали військовослужбовець Нацгвардії та його супутниця. Про це повідомляє прокуратура Києа, пише УНН.
Киянці, підозрюваній у вчиненні теракту на Оболоні, внаслідок якого постраждав військовослужбовець Нацгвардії та його супутниця, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави строком у 60 днів
Нагадаємо
В Оболонському районі столиці вибухнув позашляховик, внаслідок чого є травмовані. На місці події працюють правоохоронці, кінологи та вибухотехніки.
СБУ затримала російську агентку, яка 4 січня підірвала автомобіль українського військового в Оболонському районі Києва. Внаслідок теракту військовий та його знайома отримали травми.