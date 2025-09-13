Підліток зарізав чоловіка через релігійний конфлікт у Харкові
Київ • УНН
У Харкові затримано 17-річного хлопця, якого підозрюють в умисному вбивстві 39-річного чоловіка. Конфлікт стався на релігійному ґрунті.
У Харкові затримано підлітка, якого підозрюють у вбивстві чоловіка. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення Харківської обласної прокуратури.
Деталі
Зазначається, що за процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова неповнолітньому повідомлено про підозру в умисному вбивстві.
За даними слідства, ввечері 12 вересня 2025 року у дворі багатоповерхового будинку по проспекту Любові Малої у Харкові компанія знайомих вживала алкогольні напої.
Між 17-річним хлопцем та 39-річним чоловіком виник конфлікт. За попередніми даними, сварка сталась на релігійному ґрунті. Підліток дістав ніж та завдав ним опоненту три удари. Поранений зміг пройти декілька метрів, впав на землю та перестав подавати ознаки життя. Неповнолітній втік із місця злочину, проте правоохоронці затримали його
Вказується, що прокурори готують клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо
У місті Біла Церква, що на Київщині, хлопець наніс тілесні ушкодження ногами та палицею двом чоловікам.
