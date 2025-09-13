Підліток зарізав чоловіка через релігійний конфлікт у Харкові

$41.310.10
48.270.03
ukenru
Ексклюзив
14:03 • 9990 перегляди
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
Ексклюзив
13 вересня, 10:21 • 18345 перегляди
На Сумщині попереджено замовне вбивство
13 вересня, 07:00 • 29950 перегляди
День українського кіно: цікаві факти та популярні фільмиPhotoVideo
12 вересня, 19:25 • 33199 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47 • 47473 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
12 вересня, 17:37 • 33033 перегляди
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
12 вересня, 14:30 • 50251 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
12 вересня, 14:01 • 54537 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo
Ексклюзив
12 вересня, 11:55 • 36942 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
12 вересня, 10:50 • 36186 перегляди
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськPhoto
Популярнi новини
США запровадять санкції проти компаній країн, які постачають товари для ВПК росії13 вересня, 08:37 • 14590 перегляди
Двоє чоловіків жорстоко зґвалтували неповнолітню на Хмельниччині, суд арештував підозрюванихPhoto13 вересня, 09:28 • 14104 перегляди
Трамп назвав умову, за якою готовий ввести серйозні санкції проти рф13 вересня, 11:29 • 5570 перегляди
Китай попередив Велику Британію та США через прохід кораблів Тайванською протокою13 вересня, 12:17 • 9870 перегляди
Дрон атакував Новоуфімський нафтопереробний завод у рфPhotoVideo13:04 • 9926 перегляди
Публікації
День українського кіно: цікаві факти та популярні фільмиPhotoVideo13 вересня, 07:00 • 29905 перегляди
Інвестиції в людський капітал: як міжнародні компанії навчають українських лікарів12 вересня, 17:22 • 27920 перегляди
Міф про "зайві аптеки": чому Україні не варто скорочувати мережу аптек12 вересня, 15:32 • 29745 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день12 вересня, 14:30 • 50234 перегляди
Блискучі інвестиції: чи варто зберігати гроші у дорогоцінному камінні12 вересня, 14:26 • 28232 перегляди
Ексдружина Розового відповіла на закиди щодо коштів на його реабілітаціюVideo14:46 • 4002 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo12 вересня, 14:01 • 54527 перегляди
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п’яти років стосунків11 вересня, 14:57 • 44292 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 92125 перегляди
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом11 вересня, 07:32 • 52725 перегляди
Актуальне
Іскандер (ОТРК)
Facebook
YouTube
Dassault Rafale
Шахед-136

Підліток зарізав чоловіка через релігійний конфлікт у Харкові

Київ • УНН

 • 114 перегляди

У Харкові затримано 17-річного хлопця, якого підозрюють в умисному вбивстві 39-річного чоловіка. Конфлікт стався на релігійному ґрунті.

Підліток зарізав чоловіка через релігійний конфлікт у Харкові

У Харкові затримано підлітка, якого підозрюють у вбивстві чоловіка. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення Харківської обласної прокуратури.

Деталі

Зазначається, що за процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова неповнолітньому повідомлено про підозру в умисному вбивстві.

За даними слідства, ввечері 12 вересня 2025 року у дворі багатоповерхового будинку по проспекту Любові Малої у Харкові компанія знайомих вживала алкогольні напої.

Між 17-річним хлопцем та 39-річним чоловіком виник конфлікт. За попередніми даними, сварка сталась на релігійному ґрунті. Підліток дістав ніж та завдав ним опоненту три удари. Поранений зміг пройти декілька метрів, впав на землю та перестав подавати ознаки життя. Неповнолітній втік із місця злочину, проте правоохоронці затримали його

- йдеться у повідомленні.

Вказується, що прокурори готують клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо

У місті Біла Церква, що на Київщині, хлопець наніс тілесні ушкодження ногами та палицею двом чоловікам.

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоКримінал та НП
Київська область
Біла Церква
Харків