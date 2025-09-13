Подросток зарезал мужчину из-за религиозного конфликта в Харькове

$41.310.10
48.270.03
ukenru
Эксклюзив
14:03 • 10657 просмотра
Убийство кота возле супермаркета под Киевом: полиция затребовала запись с видеокамеры
Эксклюзив
13 сентября, 10:21 • 19888 просмотра
На Сумщине предотвращено заказное убийство
13 сентября, 07:00 • 31190 просмотра
День украинского кино: интересные факты и популярные фильмыPhotoVideo
12 сентября, 19:25 • 33846 просмотра
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
12 сентября, 17:47 • 47991 просмотра
Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский
12 сентября, 17:37 • 33180 просмотра
НАТО запускает операцию "Восточный страж" в ответ на атаку российских дронов на Польшу
12 сентября, 14:30 • 50830 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день
12 сентября, 14:01 • 54754 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo
Эксклюзив
12 сентября, 11:55 • 36966 просмотра
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Эксклюзив
12 сентября, 10:50 • 36207 просмотра
Отгрузка нефти приостановлена: дроны СБУ поразили ключевой экспортный хаб рф - порт приморскPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+15°
1.8м/с
58%
758мм
Популярные новости
США введут санкции против компаний стран, поставляющих товары для ВПК россии13 сентября, 08:37 • 14857 просмотра
Двое мужчин жестоко изнасиловали несовершеннолетнюю в Хмельницкой области, суд арестовал подозреваемыхPhoto13 сентября, 09:28 • 14388 просмотра
Трамп назвал условие, при котором готов ввести серьезные санкции против РФ13 сентября, 11:29 • 6108 просмотра
Китай предупредил Великобританию и США из-за прохода кораблей через Тайваньский пролив13 сентября, 12:17 • 10216 просмотра
Дрон атаковал Новоуфимский нефтеперерабатывающий завод в рфPhotoVideo13:04 • 10248 просмотра
публикации
День украинского кино: интересные факты и популярные фильмыPhotoVideo13 сентября, 07:00 • 31289 просмотра
Инвестиции в человеческий капитал: как международные компании обучают украинских врачей12 сентября, 17:22 • 28496 просмотра
Миф о "лишних аптеках": почему Украине не стоит сокращать сеть аптек12 сентября, 15:32 • 30304 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день12 сентября, 14:30 • 50878 просмотра
Блестящие инвестиции: стоит ли хранить деньги в драгоценных камнях12 сентября, 14:26 • 28774 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Марк Рютте
Илон Маск
Кит Келлог
Актуальные места
Украина
Польша
Государственная граница Украины
Соединённые Штаты
Люблин
Реклама
УНН Lite
Экс-жена Розового ответила на обвинения по поводу средств на его реабилитациюVideo14:46 • 4446 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo12 сентября, 14:01 • 54770 просмотра
Шон Уайт и Нина Добрев разорвали помолвку после пяти лет отношений11 сентября, 14:57 • 44483 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11 сентября, 11:11 • 92314 просмотра
Telegraph: принц Гарри впервые почти за 2 года встретился с отцом - королем Чарльзом11 сентября, 07:32 • 52915 просмотра
Актуальное
9К720 Искандер
Facebook
YouTube
Dassault Rafale
Шахед-136

Подросток зарезал мужчину из-за религиозного конфликта в Харькове

Киев • УНН

 • 728 просмотра

В Харькове задержан 17-летний парень, которого подозревают в умышленном убийстве 39-летнего мужчины. Конфликт произошел на религиозной почве.

Подросток зарезал мужчину из-за религиозного конфликта в Харькове

В Харькове задержан подросток, подозреваемый в убийстве мужчины. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение Харьковской областной прокуратуры.

Детали

Отмечается, что под процессуальным руководством Новобаварской окружной прокуратуры г. Харькова несовершеннолетнему сообщено о подозрении в умышленном убийстве.

По данным следствия, вечером 12 сентября 2025 года во дворе многоэтажного дома по проспекту Любови Малой в Харькове компания знакомых употребляла алкогольные напитки.

Между 17-летним парнем и 39-летним мужчиной возник конфликт. По предварительным данным, ссора произошла на религиозной почве. Подросток достал нож и нанес им оппоненту три удара. Раненый смог пройти несколько метров, упал на землю и перестал подавать признаки жизни. Несовершеннолетний скрылся с места преступления, однако правоохранители задержали его

- говорится в сообщении.

Указывается, что прокуроры готовят ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним

В городе Белая Церковь, что на Киевщине, парень нанес телесные повреждения ногами и палкой двум мужчинам.

Украинского подростка в Польше задержали за вандализм: посольство просит расследовать и расценивает действия против мест памяти как провокацию российских спецслужб14.08.25, 13:57 • 3432 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ОбществоКриминал и ЧП
Киевская область
Белая Церковь
Харьков