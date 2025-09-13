Подросток зарезал мужчину из-за религиозного конфликта в Харькове
Киев • УНН
В Харькове задержан 17-летний парень, которого подозревают в умышленном убийстве 39-летнего мужчины. Конфликт произошел на религиозной почве.
В Харькове задержан подросток, подозреваемый в убийстве мужчины. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение Харьковской областной прокуратуры.
Детали
Отмечается, что под процессуальным руководством Новобаварской окружной прокуратуры г. Харькова несовершеннолетнему сообщено о подозрении в умышленном убийстве.
По данным следствия, вечером 12 сентября 2025 года во дворе многоэтажного дома по проспекту Любови Малой в Харькове компания знакомых употребляла алкогольные напитки.
Между 17-летним парнем и 39-летним мужчиной возник конфликт. По предварительным данным, ссора произошла на религиозной почве. Подросток достал нож и нанес им оппоненту три удара. Раненый смог пройти несколько метров, упал на землю и перестал подавать признаки жизни. Несовершеннолетний скрылся с места преступления, однако правоохранители задержали его
Указывается, что прокуроры готовят ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним
