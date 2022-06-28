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Підготовка України до набуття членства в ЄС: Зеленський зібрав нараду

Підготовка України до набуття членства в ЄС: Зеленський зібрав нараду

Київ • УНН

 • 68313 перегляди

КИЇВ. 28 червня. УНН. Сьогодні президент України Володимир Зеленський заявив про підготовку до майбутнього членства України у Європейському Союзі. Про це повідомляє Офіс Президента в Telegram, інформує УНН.

Деталі

Під головуванням президента України Володимира Зеленського відбулася нарада щодо підготовки нашої держави до майбутнього членства у Європейському Союзі після отримання статусу кандидата в члени ЄС, повідомили в ОП.

Як зазначив Зеленський, мають бути чітко окреслені завдання для всіх гілок влади, щоб оперативно рухатися в напрямку набуття повноправного членства в ЄС.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доповів, що триває виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. За його словами, статус кандидата дає Україні змогу розпочинати секторальні перемовини, і сьогодні в роботі – вісім напрямів.

Зокрема, йдеться про приєднання до Конвенції про процедуру спільного транзиту (NCTS) – так званий митний безвіз. Наприкінці червня в онлайн-форматі відбулася фінальна оціночна місія готовності України до приєднання до NCTS, яка надала позитивний висновок. Очікується ухвалення відповідного закону в другому читанні.

Іще один напрям – підготовка до підписання Угоди про лібералізацію автомобільних перевезень, що має відбутися найближчими днями. Завдяки цьому дозволи на транспортні перевезення для українських компаній будуть непотрібні.

Як зазначив Денис Шмигаль, важливим також є створення спільного простору роумінгу між Україною та ЄС. Це означає, що українці не платитимуть за роумінг у країнах Європейського Союзу, а громадяни ЄС не сплачуватимуть за роумінг в Україні.

Крім того, триває підготовка до приєднання нашої держави до єдиної зони платежів у євро без комісії, що буде відчутним для наших громадян як всередині країни, так і за кордоном.

Очільник уряду також зробив акцент на значенні інтеграції енергосистеми України з енергомережею континентальної Європи, особливо в контексті розширення експорту, для чого вже отримано відповідний висновок.

Важливим є й укладення угоди про так званий промисловий безвіз для відкриття взаємного доступу на ринки промислової продукції, інтеграція України в цифровий ринок ЄС, долучення до всіх ініціатив європейського «зеленого курсу».

Президент обговорив з учасниками наради законопроекти для європейської та євроатлантичної інтеграції України, визначені як пріоритетні на 2022 рік.

Доповнення

28 лютого Президент України Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.

23 червня Європейська рада надала Україні та Молдові статус кандидата на членство в ЄС: «Нарешті зелене світло! Лідери ЄС щойно ухвалили рішення про надання Україні та Молдові статусу кандидатів у члени ЄС», — написав кореспондент Радіо Свобода в Європі Рікард Йозвяк. у Twitter.

Окрім того, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україні не потрібно 10 чи 15 років для того, аби завершити трансформацію у повній відповідності до правил ЄС, вона може це зробити набагато швидше. За його словами, статус кандидата дасть змогу прискорити трансформацію і відновлення України.

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