Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі, передає УНН із посиланням на повідомлення політсили "Слуга народу" в Telegram.
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"Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі", - йдеться у повідомленні.
У "Слузі народу" додали, що це "історичний момент".
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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна подає заявку на вступ до ЄС за спеціальною процедурою.
Зі слів Прем'єра, прийняти Україну в Євросоюз за новою особливою процедурою вчора після розмови з українським колегою запропонував прем'єр Словаччини Едуард Геґер. "Вночі Президент України Володимир Зеленський мав відповідну розмову з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн", - повідомив Шмигаль.