Україна подає заявку на вступ до ЄС за спецпроцедурою - Прем'єр
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Україна подає заявку на вступ до ЄС за спеціальною процедурою. Про це заявив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Facebook, пише УНН.
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"Українці давно довели, що всі ми - невід'ємна частина європейської спільноти. Настав час закріпити це на папері. Україна подає заявку на вступ до ЄС за спеціальною процедурою", - сказав Шмигаль.
Деталі
Зі слів Прем'єра, прийняти Україну в Євросоюз за новою особливою процедурою вчора після розмови з українським колегою запропонував прем'єр Словаччини Едуард Геґер. "Вночі Президент України Володимир Зеленський мав відповідну розмову з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн", - повідомив Шмигаль.
"Дії загарбника отримали небачений опір. Українці вже давно зробили свій цивілізаційний вибір. Ми розраховуємо, що рішення буде ухвалено невідкладно. Як зазначив Президент, це і можливо, і справедливо. Вдячні партнерам за підтримку. Все буде Україна!" - підсумував він.
Раніше
Як заявив Зеленський, Україна звертається до Євросоюзу щодо невідкладного приєднання України.