Украина подает заявку на вступление в ЕС по спецпроцедуре - Премьер
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Украина подает заявку на вступление в ЕС по специальной процедуре. Об этом заявил Премьер-министр Украины Денис Шмигаль в Facebook, пишет УНН.
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"Украинцы давно доказали, что все мы - неотъемлемая часть европейского сообщества. Пришло время закрепить это на бумаге. Украина подает заявку на вступление в ЕС по специальной процедуре", - сказал Шмигаль.
Детали
По словам Премьера, принять Украину в Евросоюз по новой особой процедуре вчера после разговора с украинским коллегой предложил премьер Словакии Эдуард Хегер. "Ночью Президент Украины Владимир Зеленский имел соответствующую разговор с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен", - сообщил Шмыгаль.
"Действия захватчика получили невиданное сопротивление. Украинцы уже давно сделали свой цивилизационный выбор. Мы рассчитываем, что решение будет принято безотлагательно. Как отметил Президент, это и возможно, и справедливо. Благодарны партнерам за поддержку. Все будет Украина!" - подытожил он.
Ранее
Как заявил Зеленский, Украина обращается к Евросоюзу о безотлагательном присоединении Украины.