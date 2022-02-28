Украина подает заявку на вступление в ЕС по спецпроцедуре - Премьер

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"Украинцы давно доказали, что все мы - неотъемлемая часть европейского сообщества. Пришло время закрепить это на бумаге. Украина подает заявку на вступление в ЕС по специальной процедуре", - сказал Шмигаль.

Детали

По словам Премьера, принять Украину в Евросоюз по новой особой процедуре вчера после разговора с украинским коллегой предложил премьер Словакии Эдуард Хегер. "Ночью Президент Украины Владимир Зеленский имел соответствующую разговор с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен", - сообщил Шмыгаль.

"Действия захватчика получили невиданное сопротивление. Украинцы уже давно сделали свой цивилизационный выбор. Мы рассчитываем, что решение будет принято безотлагательно. Как отметил Президент, это и возможно, и справедливо. Благодарны партнерам за поддержку. Все будет Украина!" - подытожил он.

Ранее

Как заявил Зеленский, Украина обращается к Евросоюзу о безотлагательном присоединении Украины.