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Зеленський: Україна звертається до Євросоюзу щодо невідкладного приєднання України

Зеленський: Україна звертається до Євросоюзу щодо невідкладного приєднання України

Київ • УНН

 • 316214 перегляди

КИЇВ. 28 лютого. УНН. Україна звертається до Євросоюзу щодо невідкладного приєднання України за новою спеціальною процедурою. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні в понеділок, 28 лютого, пише УНН.

Цитата

“Ми звертаємось до Європейського Союзу щодо невідкладного приєднання України за новою спеціальною процедурою”, - заявив Зеленський.

Деталі

За словами Зеленського, Україна вдячна партнерам за те, що вони поряд, але мета держави – бути разом з усіма європейцями. І головне – бути на рівних.

“Я впевнений, що це справедливо, я впевнений що, ми на це заслужили. Я впевнений, що все це – можливо”, - наголосив глава держави.

Раніше

Напередодні президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна має вступити до Європейського Союзу.

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