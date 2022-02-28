Зеленський: Україна звертається до Євросоюзу щодо невідкладного приєднання України
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Україна звертається до Євросоюзу щодо невідкладного приєднання України за новою спеціальною процедурою. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні в понеділок, 28 лютого, пише УНН.
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“Ми звертаємось до Європейського Союзу щодо невідкладного приєднання України за новою спеціальною процедурою”, - заявив Зеленський.
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За словами Зеленського, Україна вдячна партнерам за те, що вони поряд, але мета держави – бути разом з усіма європейцями. І головне – бути на рівних.
“Я впевнений, що це справедливо, я впевнений що, ми на це заслужили. Я впевнений, що все це – можливо”, - наголосив глава держави.
Раніше
Напередодні президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна має вступити до Європейського Союзу.