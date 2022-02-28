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Україна має вступити до Європейського союзу — голова Єврокомісії

Україна має вступити до Європейського союзу — голова Єврокомісії

Київ • УНН

 • 370400 перегляди

КИЇВ. 28 лютого. УНН. Україна має вступити до Європейського союзу. Про це повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн в інтерв’ю Euronews, передає УНН.

Деталі

“Україна має вступити до ЄС, ця країна — одна з нас, і ми хочемо бачити її у європейській сім’ї” — заявила голова Єврокомісії.

Про це вона повідомила, відповідаючи на питання про масові акції солідарності, які пройшли по всій Європі на підтримку України.

“Згодом Україна має вступити до ЄС, ця країна — одна з нас, і ми хочемо бачити її у європейській сім’ї”, — повідомила вона.

Фон дер Ляйєн нагадала, що Україна уже бере участь у деяких європейських процесах, наприклад, в інтеграції внутрішнього ринку в єдиний ринок ЄС та в енергетиці.

Вона підкреслила безпрецедентну співпрацю та згуртованість усіх демократичних країн — Великобританії, Канади, Японії, Австралії, Південної Кореї, та ін.

“Це показує: ми разом постаємо на захист демократії в Європі. Важливо, щоб ми захищали наш мирний порядок, порядок на основі правил. Ми маємо чітко заявити: Євросоюз не потерпить на європейській землі зневажання наших цінностей”, — заявила вона.

Вона відзначила і послідовні дії Союзу у питаннях допомоги українським біженцям, постачання військової техніки та фінансової підтримки Києва.

“У цій країні поділяють наші цінності, там боронять наші принципи. Українці хочуть жити у мирній демократії, а Росія нападає на неї. Тому Україна заслуговує на нашу повну солідарність, і вона її побачить”, — додала Фон дер Ляйєн.

Також президентка Європейської комісії вказала і на важливість української готовності до мирних переговорів з Росією, хоча довіру до президента РФ Володимира Путіна була названа підірваною.

Нагадаємо

РБ ООН запросила проведення екстреної сесії Генасамблеї щодо вторгнення Росії в Україну.

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