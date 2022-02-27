РБ ООН запросила проведення екстреної сесії Генасамблеї щодо вторгнення Росії в Україну

ukru
Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт
Ексклюзив
09:04 • 37233 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
07:52 • 68990 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
07:07 • 80820 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
06:08 • 83196 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 110894 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 160659 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 174441 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 214011 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 201057 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 187760 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2 м/с
97 %
747 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

ISW: вимоги росії прямо суперечать меті Трампа щодо миру в Україні

2 квітня, 01:22 • 101864 перегляди

США посилюють військову присутність на Близькому Сході - Reuters

2 квітня, 02:21 • 33961 перегляди

США атакували Ємен у відповідь на напади хуситів

2 квітня, 03:03 • 60154 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 107647 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 149825 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 149825 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 107647 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 257442 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 379985 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 635126 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 86626 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 125218 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 150865 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 171858 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 184171 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

РБ ООН запросила проведення екстреної сесії Генасамблеї щодо вторгнення Росії в Україну

РБ ООН запросила проведення екстреної сесії Генасамблеї щодо вторгнення Росії в Україну

Київ • УНН

 • 233601 перегляди

КИЇВ. 27 лютого. УНН. Рада безпеки ООН запросила проведення надзвичайної сесії Генасамблеї ООН щодо вторгнення Росії в Україну, передає кореспондент УНН.

Деталі

Так, на початку засідання постпред Росії — країни що наразі головує в РБ — Василь Небензя запросив до участі постійного представника України Сергія Кислицю.

“Рада безпеки зараз почне розгляд другого пункту порядку денного. На розгляд Ради Безпеки надається документ — це текст проекту резолюції, представленої США та Албанією. Зараз я поставлю цей проект резолюції на голосування”, — сказав він.

Результати голосування: 11 голосів за, 1 голос проти, три — утримались.

“Відповідно до того що є уставлена практика в Раді Безпеки, дане питання і дане голосування мало процедурний характер, і проект резолюції вважається прийнятим”, — сказав Небензя.

“Вперше за десятиліття було скликано екстрену, спеціальну сессію Генасамблеї ООН... Далі ми проголосуємо за резолюцію, для того щоб притягнути Росію до відповідальності за свої неприйнятні дії і за порушення хартії ООН”, — зазначила постпред США Лінда Томас-Грінфілд.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Bitcoin
$85,018.50
Золото
$3,164.29
Tesla
$268.93
Brent
$74.40
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.24
Ethereum
$1,879.35