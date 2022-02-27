РБ ООН запросила проведення екстреної сесії Генасамблеї щодо вторгнення Росії в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Рада безпеки ООН запросила проведення надзвичайної сесії Генасамблеї ООН щодо вторгнення Росії в Україну, передає кореспондент УНН.
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Так, на початку засідання постпред Росії — країни що наразі головує в РБ — Василь Небензя запросив до участі постійного представника України Сергія Кислицю.
“Рада безпеки зараз почне розгляд другого пункту порядку денного. На розгляд Ради Безпеки надається документ — це текст проекту резолюції, представленої США та Албанією. Зараз я поставлю цей проект резолюції на голосування”, — сказав він.
Результати голосування: 11 голосів за, 1 голос проти, три — утримались.
“Відповідно до того що є уставлена практика в Раді Безпеки, дане питання і дане голосування мало процедурний характер, і проект резолюції вважається прийнятим”, — сказав Небензя.
“Вперше за десятиліття було скликано екстрену, спеціальну сессію Генасамблеї ООН... Далі ми проголосуємо за резолюцію, для того щоб притягнути Росію до відповідальності за свої неприйнятні дії і за порушення хартії ООН”, — зазначила постпред США Лінда Томас-Грінфілд.