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15 марта, 19:03 • 83116 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 121358 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 113025 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 107528 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 95741 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 93425 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 81831 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе

Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе

Киев • УНН

 • 175629 просмотра

КИЕВ. 28 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе, передает УНН со ссылкой на сообщение политсилы "Слуга народа" в Telegram.

Цитата

"Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе", - говорится в сообщении.

В "Слуге народа" добавили, что это "исторический момент".

Ранее

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что Украина подает заявку на вступление в ЕС по специальной процедуре.

По словам премьера, принять Украину в Евросоюз по новой особой процедуре вчера после разговора с украинским коллегой предложил премьер Словакии Эдуард Хегер. "Ночью Президент Украины Владимир Зеленский имел соответствующий разговор с президенткой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен", - сообщил Шмыгаль.

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Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

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