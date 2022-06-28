Подготовка Украины к членству в ЕС: Зеленский собрал совещание

Детали

Под председательством президента Украины Владимира Зеленского состоялось совещание по подготовке нашего государства к будущему членству в Европейском Союзе после получения статуса кандидата в члены ЕС, отметили в ОП.

Как отметил Зеленский, должны быть четко очерчены задачи для всех ветвей власти, чтобы оперативно двигаться в направлении обретения полноправного членства в ЕС.

Премьер-министр Денис Шмигаль доложил, что продолжается исполнение Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. По его словам, статус кандидата позволяет Украине начинать секторальные переговоры, и сегодня в работе — восемь направлений.

В частности, речь идет о присоединении к Конвенции о процедуре совместного транзита (NCTS) — так называемом таможенном безвизе. В конце июня в онлайн-формате состоялась финальная оценочная миссия готовности Украины к присоединению к NCTS, которая предоставила положительное заключение. Ожидается принятие соответствующего закона во втором чтении.

Еще одно направление — подготовка к подписанию Соглашения о либерализации автомобильных перевозок, которое должно состояться в ближайшие дни. Благодаря этому разрешения на транспортные перевозки для украинских компаний будут не нужны.

Как отметил Денис Шмигаль, важно также создание общего пространства роуминга между Украиной и ЕС. Это значит, что украинцы не будут платить за роуминг в странах Европейского Союза, а граждане ЕС не будут платить за роуминг в Украине.

Кроме того, идет подготовка к присоединению нашего государства к единой зоне платежей в евро без комиссии, что будет ощутимо для наших граждан как внутри страны, так и за рубежом.

Глава правительства также сделал акцент на значении интеграции энергосистемы Украины с энергосетью континентальной Европы, особенно в контексте расширения экспорта, для чего уже получен соответствующий вывод.

Важно и заключение соглашения о так называемом промышленном безвизе для открытия взаимного доступа на рынки промышленной продукции, интеграция Украины в цифровой рынок ЕС, присоединение ко всем инициативам европейского “зеленого курса”.

Президент обсудил с участниками совещания законопроекты по европейской и евроатлантической интеграции Украины, определенные как приоритетные на 2022 год.

Дополнение

28 февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.

23 июня Европейский совет предоставил Украине и Молдове статус кандидата на членство в ЕС: “Наконец-то зеленый свет! Лидеры ЕС только приняли решение о предоставлении Украине и Молдове статуса кандидатов в члены ЕС”, — написал корреспондент Радио Свобода в Европе Рикард Йозвяк. в Twitter.

Кроме того, премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что Украине не нужно 10 или 15 лет для того, чтобы завершить трансформацию в полном соответствии с правилами ЕС , она может это сделать гораздо быстрее. По его словам, статус кандидата позволит ускорить трансформацию и восстановление Украины.