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Не 10-15 років, а набагато швидше: Шмигаль оцінив тривалість шляху України до вступу в ЄС

Не 10-15 років, а набагато швидше: Шмигаль оцінив тривалість шляху України до вступу в ЄС

Київ • УНН

 • 125222 перегляди

КИЇВ. 24 червня. УНН. Україні не потрібно 10 чи 15 років для того, аби завершити трансформацію у повній відповідності до правил ЄС, вона може це зробити набагато швидше. Про це на засіданні уряду заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.

Цитата

"Сьогодні ми розпочинаємо наш важкий, але тепер уже дуже чіткий, конкретний шлях до повноправного членства в Європейському Союзі", - сказав Шмигаль.

Деталі

За словами прем'єр-міністра, статус кандидата дасть змогу прискорити трансформацію і відновлення України.

"Україна стане учасником багатьох програм та ініціатив ЄС. Нам буде доступна фінансова допомога для країн, які готуються до вступу. Ми станемо більш привабливою країною для інвесторів, у нас будуть діяти зрозумілі для міжнародних компаній правила", - розповів Шмигаль.

Він додав, що після завершення війни ЄС ставитиметься до відновлення України не як до відбудови третьої країни, а як до інвестування в добробут потенційного майбутнього члена Європейського Союзу.

"Ми неодноразово говорили, що Україні не потрібно 10 чи 15 років для того, аби завершити трансформацію нашої держави у повній відповідності до правил ЄС. Ми можемо це зробити набагато швидше", - сказав Шмигаль.

Доповнення

Європейська рада надала Україні та Молдові статус кандидата на членство в ЄС.

Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина повідомляла, що Україна мобілізуватиме політичний консенсус щодо вступу до ЄС лише тоді, коли буде впевненість у тому, що рішення про приєднання до ЄС посилить нас.

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