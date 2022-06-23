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Офіційно: Україна стала кандидатом у члени ЄС

Офіційно: Україна стала кандидатом у члени ЄС

Київ • УНН

 • 318382 перегляди

КИЇВ. 23 червня. УНН. Європейська рада надала Україні та Молдові статус кандидата на членство в ЄС, пише УНН.

Деталі

Так, про рішення повідомив кореспондент Радіо Свобода в Європі Рікард Йозвяк.

“Нарешті зелене світло! Лідери ЄС щойно ухвалили рішення про надання Україні та Молдові статусу кандидатів у члени ЄС”, — написав він у Twitter.

Також це рішення підтвердив прем’єр Люксембургу Ксав’є Беттель.

З позитивним рішенням Україну, Молдову і Грузію привітала очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен.

“Сьогодні вдалий день для Європи. Вітаю Президента Зеленського, Президента Санду та прем’єр-міністра Гарібашвілі. Ваші країни є частиною нашої європейської родини. І сьогоднішнє історичне рішення лідерів це підтверджує. Дуже задоволена схваленням наших думок лідерами”, — написала вона.

Голова Європейської ради Шарль Мішель також підтвердив рішення щодо України, назвавши це “історичним моментом”.

Довідка

Відносини між Україною та Європейським Союзом були започатковані в грудні 1991 року, коли міністр закордонних справ Нідерландів як головуючої в Раді Європейських Співтовариств держави у своєму листі від імені ЄС офіційно визнав незалежність України.

Намір України розбудовувати відносини з ЄС на принципах інтеграції був проголошений давно. Так, у постанові Верховної Ради України від 2 липня 1993 року “Про основні напрями зовнішньої політики України” Україна вперше заявила про власні євроінтеграційні прагнення.

Відмова вищого керівництва держави у листопаді 2013 року від підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС спричинила початок масового мирного протесту в Україні на захист євроінтеграційних прагнень народу України, що отримав назву “Євромайдан”.

Після перемоги в Україні Революції Гідності, 13 березня 2014 року Верховна Рада України ухвалила постанову “Про підтвердження курсу України на інтеграцію до Європейського Союзу та першочергові заходи у цьому напрямі”, якою підтверджується незворотність курсу України на європейську інтеграцію, метою якої є набуття членства в Європейському Союзі.

З підписанням та ратифікацією у 2014 році Угоди про асоціацію між Україною та ЄС відносини сторін почали розбудовуватися у якісно новому форматі політичної асоціації та економічної інтеграції. Під час підписання Угоди про асоціацію 27 червня 2014 року Президентом України та під час її ратифікації 16 вересня 2014 року Верховною Радою було зроблено заяви, що Україна розглядає укладення Угоди про асоціацію як черговий крок на шляху до досягнення кінцевої мети європейської інтеграції — набуття повноправного членства України в Європейському Союзі.

Окремі розділи Угоди про асоціацію почали тимчасово застосовуватися з 1 листопада 2014 року, з 1 січня 2016 року почала функціонувати поглиблена і всеохоплююча зона вільної торгівлі (ПВЗВТ) між Україною та ЄС. Процес ратифікації Угоди усіма державами-членами та інституціями ЄС було завершено 11 липня 2017 року. У повному обсязі Угода набула чинності 1 вересня 2017 року.

7 лютого 2019 року Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до Конституції України щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору.

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