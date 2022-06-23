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Официально: Украина стала кандидатом в члены ЕС

Официально: Украина стала кандидатом в члены ЕС

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 июня. УНН. Европейский совет предоставил Украине и Молдове статус кандидата на членство в ЕС, пишет УНН.

Детали

Так, о решении сообщил корреспондент Радио Свобода в Европе Рикард Йозвяк.

“Наконец-то зеленый свет! Лидеры ЕС только что приняли решение о предоставлении Украине и Молдове статуса кандидатов в члены ЕС”, — написал он в Twitter.

Также это решение подтвердил премьер Люксембурге Ксавье Беттель.

С положительным решением Украину, Молдову и Грузию поздравила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

“Сегодня удачный день для Европы. Приветствую Президента Зеленского, Президента Санду и премьер-министра Гарибашвили. Ваши страны являются частью нашей европейской семьи. И сегодняшнее историческое решение Лидеров это подтверждает. Очень довольна одобрением наших мнений лидерами”, — написала она.

Глава Европейского совета Шарль Мишель также подтвердил решение относительно Украины, назвав это “историческим моментом”.

Справка

Отношения между Украиной и Европейским Союзом были начаты в декабре 1991 года, когда министр иностранных дел Нидерландов как председательствующего в Совете Европейских Сообществ государства в своем письме от имени ЕС официально признал независимость Украины.

Намерение Украины строить отношения с ЕС на принципах интеграции было провозглашено давно. Так, в постановлении Верховной Рады Украины от 2 июля 1993 г. "Об основных направлениях внешней политики Украины" Украина впервые заявила о собственных евроинтеграционных стремлениях.

Отказ высшего руководства государства в ноябре 2013 года от подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС вызвал начало массового мирного протеста в Украине в защиту евроинтеграционных стремлений народа Украины, получившего название "Евромайдан".

После победы в Украине Революции Достоинства, 13 марта 2014 года Верховная Рада Украины приняла постановление "О подтверждении курса Украины на интеграцию в Европейский Союз и первоочередные меры в этом направлении", которым подтверждается необратимость курса Украины на европейскую интеграцию, целью которой является приобретение членства в Европейском Союзе.

С подписанием и ратификацией в 2014 году Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС отношения сторон начали развиваться в качественно новом формате политической ассоциации и экономической интеграции. Во время подписания Соглашения об ассоциации 27 июня 2014 года Президентом Украины и во время его ратификации 16 сентября 2014 года Верховная Рада сделала заявления, что Украина рассматривает заключение Соглашения об ассоциации как очередной шаг на пути к достижению конечной цели европейской интеграции – приобретения полноправного членства в Европейском Союзе.

Отдельные разделы Соглашения об ассоциации начали временно применяться с 1 ноября 2014 года, с 1 января 2016 начала функционировать углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли (ПВЗСТ) между Украиной и ЕС. Процесс ратификации Соглашения всеми государствами-членами и институтами ЕС был завершен 11 июля 2017 года. В полном объеме Соглашение вступило в силу 1 сентября 2017 года.

7 февраля 2019 года Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в Конституцию Украины о стратегическом курсе государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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