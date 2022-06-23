Стефанішина про шлях до вступу до ЄС: ми можемо собі дозволити на це витратити певний час

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"Рішення безпосередньо про вступ, дійсно, політичне, але до нього має бути пройдено певний шлях. Основною позицією України є те, що ми маємо стати сильним і конкурентноспроможний членом Європейського Союзу, посилити українську економіку і європейську економіку... Тому мобілізувати політичний консенсус щодо вступу ми будемо лише тоді, коли будемо впевнені в тому, що рішення про приєднання до ЄС посилить нас. Це означає, що ми маємо відновити країну, інфраструктуру, визначити нові економічні пріоритеті, нові сектори", - сказала Стефанішина.

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Тут посадовиця згадала про ракетні удари ворога по промислових об'єктах. "Ми знаємо сьогодні, що і металургійна промисловість фактично знищена, через знищення "Азовсталі". Відбуваються ракетні удари, обстріли щодо місця зберігання зерна, аграрної продукції", - вказала вона.

"Тому ми маємо наново відбудувати нашу країну, і від того робити відлік, коли ми станемо членами ЄС. Ми можемо собі дозволити на це витратити певний час, тому що сьогодні ухвалюється перше в історії незалежності України юридичне рішення про те, що Україна стане членом ЄС", - наголосила Стефанішина.

Що стосується очікувань власне рішення щодо кандидатства на вступ до ЄС, то, за словами віце-прем'єрки, "можливо, буде комунікація через соціальні медіа, засідання на рівні лідерів триває достатньо довго, тому ми будемо знати, що рішення ухвалено, але публічна комунікація вже буде пізно ввечері за Брюсселем".

Доповнення

Дводенний саміт лідерів країн ЄС стартує сьогодні у Брюсселі. Україна очікує історичне рішення - надання країні статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу.

Президент Євопейської ради Шарль Мішель напередодні старту саміту ЄС заявив, що "впевнений", що лідери Європейського Союзу сьогодні нададуть Україні та Молдові статус кандидата в ЄС і європейську перспективу Грузії.