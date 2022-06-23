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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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Голова Євроради "впевнений" у наданні сьогодні лідерами ЄС статусу кандидата Україні та Молдові

Голова Євроради "впевнений" у наданні сьогодні лідерами ЄС статусу кандидата Україні та Молдові

Київ • УНН

 • 124468 перегляди

КИЇВ. 23 червня. УНН. Президент Євопейської ради Шарль Мішель напередодні старту саміту ЄС заявив, що "впевнений", що лідери Європейського Союзу сьогодні нададуть Україні та Молдові статус кандидата в ЄС, пише УНН.

Цитата

"Впевнений, що сьогодні ми надамо статус кандидата Україні та Молдові та висловимо чітку та сильну європейську перспективу для України, Грузії та Молдови", - сказав Мішель журналістам.

Деталі

Голова Євроради додав, що це "вирішальний момент для Європейського Союзу".

Доповнення

Дводенний саміт лідерів країн ЄС стартує сьогодні у Брюсселі. Україна очікує історичне рішення - надання країні статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу.

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