Голова Євроради "впевнений" у наданні сьогодні лідерами ЄС статусу кандидата Україні та Молдові

Цитата

"Впевнений, що сьогодні ми надамо статус кандидата Україні та Молдові та висловимо чітку та сильну європейську перспективу для України, Грузії та Молдови", - сказав Мішель журналістам.

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Голова Євроради додав, що це "вирішальний момент для Європейського Союзу".

Доповнення

Дводенний саміт лідерів країн ЄС стартує сьогодні у Брюсселі. Україна очікує історичне рішення - надання країні статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу.