Голова Євроради "впевнений" у наданні сьогодні лідерами ЄС статусу кандидата Україні та Молдові
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. Президент Євопейської ради Шарль Мішель напередодні старту саміту ЄС заявив, що "впевнений", що лідери Європейського Союзу сьогодні нададуть Україні та Молдові статус кандидата в ЄС, пише УНН.
Цитата
"Впевнений, що сьогодні ми надамо статус кандидата Україні та Молдові та висловимо чітку та сильну європейську перспективу для України, Грузії та Молдови", - сказав Мішель журналістам.
Деталі
Голова Євроради додав, що це "вирішальний момент для Європейського Союзу".
Доповнення
Дводенний саміт лідерів країн ЄС стартує сьогодні у Брюсселі. Україна очікує історичне рішення - надання країні статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу.