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Історичне рішення: ЄС на саміті визначатиметься щодо статусу кандидата для України

Історичне рішення: ЄС на саміті визначатиметься щодо статусу кандидата для України

Київ • УНН

 • 178061 перегляди

КИЇВ. 23 червня. УНН. Дводенний саміт лідерів країн ЄС стартує сьогодні у Брюсселі. Україна очікує історичне рішення - надання країні статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу, пише УНН

Деталі

Лідери ЄС збираються на саміт 23-24 червня. Зустрічаються у четвер, 23 червня, о 9:30 за місцевим часом (10:30 за Києвом) з лідерами Західних Балкан. Потім продовжать засідання Європейської ради, яке розпочнеться о 15:00 за місцевим часом (16:00 за Києвом) з традиційного обміну думками з головою Європейського парламенту.

Президент Євроради Шарль Мішель у запрошенні на саміт наголосив, що "настав час визнати, що майбутнє України, Молдови та Грузії - у ЄС". І закликав лідерів ЄС "надати статус кандидата Україні та Молдові".

Європейська комісія 17 червня рекомендувала надати Україні статусу кандидата та опублікувала рекомендації для держави. Виконавчий орган блоку включив умови, з якими Києву доведеться зустрітися у майбутньому з питань, пов'язаних із верховенством закону, правосуддям та боротьбою з корупцією.

Лідери ЄС у Брюсселі, як очікується, підтримають рекомендацію Європейської комісії від минулого тижня про надання Україні та Молдові статусу кандидатів у члени ЄС, згідно з проектом висновків саміту ЄС від 21 червня.

Про те, що у ЄС досягли консенсусу щодо надання Україні такого статусу, кажуть і з Києва. Понад те, враховуючи високий рівень такого консенсусу рішення може буде ухвалено навіть сьогодні ввечері. Але очікують його вже вранці 24 червня.

При цьому Україна готова виконати сім рекомендацій Європейської комісії щодо членства в Євросоюзі до кінця року.

Довідково

Відносини між Україною та Європейським Союзом були започатковані в грудні 1991 року, коли міністр закордонних справ Нідерландів як головуючої в Раді Європейських Співтовариств держави у своєму листі від імені ЄС офіційно визнав незалежність України.

Намір України розбудовувати відносини з ЄС на принципах інтеграції був проголошений давно. Так, у постанові Верховної Ради України від 2 липня 1993 року "Про основні напрями зовнішньої політики України" Україна вперше заявила про власні євроінтеграційні прагнення. 

Відмова вищого керівництва держави у листопаді 2013 року від підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС спричинила початок масового мирного протесту в Україні на захист євроінтеграційних прагнень народу України, що отримав назву "Євромайдан".

Після перемоги в Україні Революції Гідності, 13 березня 2014 року Верховна Рада України ухвалила постанову "Про підтвердження курсу України на інтеграцію до Європейського Союзу та першочергові заходи у цьому напрямі", якою підтверджується незворотність курсу України на європейську інтеграцію, метою якої є набуття членства в Європейському Союзі. 

З підписанням та ратифікацією у 2014 році Угоди про асоціацію між Україною та ЄС відносини сторін почали розбудовуватися у якісно новому форматі політичної асоціації та економічної інтеграції. Під час підписання Угоди про асоціацію 27 червня 2014 року Президентом України та під час її ратифікації 16 вересня 2014 року Верховною Радою було зроблено заяви, що Україна розглядає укладення Угоди про асоціацію як черговий крок на шляху до досягнення кінцевої мети європейської інтеграції – набуття повноправного членства України в Європейському Союзі.

Окремі розділи Угоди про асоціацію почали тимчасово застосовуватися з 1 листопада 2014 року, з 1 січня 2016 року почала функціонувати поглиблена і всеохоплююча зона вільної торгівлі (ПВЗВТ) між Україною та ЄС. Процес ратифікації Угоди усіма державами-членами та інституціями ЄС було завершено 11 липня 2017 року. У повному обсязі Угода набула чинності 1 вересня 2017 року.

7 лютого 2019 року Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до Конституції України щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору.

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