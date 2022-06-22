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Україна очікує рішення про статус кандидата в ЄС, готова виконати всі рекомендації для вступу

Україна очікує рішення про статус кандидата в ЄС, готова виконати всі рекомендації для вступу

Київ • УНН

 • 147538 перегляди

КИЇВ. 22 червня. УНН. Україна очікує отримати рішення щодо свого статусу кандидата на вступ до ЄС зранку в п’ятницю, 24 червня і готова виконувати рекомендації для отримання повноцінного членства. Про це заявила віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина на брифінгу у середу, передає кореспондент УНН.

Цитата

"Рішення без перебільшення настільки історичне не лише для України, але і для Європейського Союзу, що майже всі лідери ЄС підтвердили, що на сьогодні є консенсус про ухвалення першого в історії нашої незалежності юридичного рішення щодо початку вступу в Європейський Союз і надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС. Ми очікуємо, що таке рішення буде ухвалено з самого ранку 24-го червня. Враховуючи високий рівень консенсусу, який є на даний момент, можливо навіть таке рішення буде ухвалено завтра ввечері”, - заявила Стефанішина.

“Звичайно, ми вже готуємось до виконання умов, які на сьогодні вже оприлюднені та зафіксовані у висновку Європейської комісії”, - додала вона.

Деталі

Зі слів віце-прем'єрки, українська сторона працює над тим, щоб визначити наступні кроки після отримання статусу кандидата.

"На сьогодні ми розуміємо, що після виконання умов, визначених Європейською комісією, ми зможемо говорити про початок перемовин (щодо вступу – ред.). Тому я закликаю всіх долучатись до спільної роботи щодо виконання цих умов", - додала вона.

Нагадаємо

Європейська комісія рекомендувала надати Україні статусу кандидата та опублікувала рекомендації для держави.

Українські Національні Новини

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