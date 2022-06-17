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Єврокомісія опублікувала рекомендації щодо надання Україні статусу кандидата: які умови висунули країні

Єврокомісія опублікувала рекомендації щодо надання Україні статусу кандидата: які умови висунули країні

Київ • УНН

 • 321800 перегляди

КИЇВ. 17 червня. УНН. Європейська комісія опублікувала думки щодо заявок України, Молдови та Грузії на набуття статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу. Про відповідне рішення повідомила раніше президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, пише УНН.

Деталі

Так, ЄК рекомендувала надати Україні статусу кандидата

Така сама рекомендація чекала і на Молдову. У випадку з Грузією, Європейська комісія вирішила почекати.

У випадку нашої країни Єврокомісія "рекомендувала надати Україні статус кандидата, розуміючи, що країна проведе низку важливих реформ".

Так, згідно з опублікованими висновками, в Україні створено правову базу для сучасного державного управління, проте вона ще не повністю реалізована.

Також зазначено, що Україна провела успішну реформу децентралізації, було зміцнено незалежність судової влади та створено незалежні антикорупційні органи.

У ЄК вважають, що Україні необхідно посилити підзвітність та ефективність судової системи та усунути недоліки у роботі правоохоронних органів, зокрема, у боротьбі з корупцією, яка "залишається серйозною проблемою по усій країні". Правова та інституційна база, що забезпечує дотримання основних прав, існує і загалом дотримується, але "її реалізація має бути покращена".

Що стосується економічних критеріїв, зазначається, що наша країна "продовжує демонструвати сильні макроекономічні показники, демонструючи гідну уваги стійкість, макроекономічну та фінансову стабільність, забезпечену також після вторгнення росії у лютому 2022 року".

Водночас для покращення функціонування ринкової економіки в Україні необхідно продовжувати амбітні структурні реформи, спрямовані на усунення корупції, зменшення впливу держави та впливу олігархів, що зберігається, зміцнення прав приватної власності та підвищення гнучкості ринку праці, вважають у ЄК. Вказано, що здатність країни впоратися з конкурентним тиском у ЄС значною мірою залежатиме від того, як повоєнні інвестиції в Україну будуть сплановані та послідовні, щоб оновити її фізичний капітал, покращити результати освіти та стимулювати інновації.

"Україна є європейською державою, яка надала достатні докази своєї прихильності до цінностей, на яких заснований Європейський Союз. Тому Комісія рекомендує Раді надати Україні перспективу стати членом Європейського Союзу. Україна продемонструвала стійкість своїх інституцій, які гарантують демократію, верховенство закону, права людини, повагу та захист меншин", - вважають у Єврокомісії.

Тому Єврокомісія рекомендує надати Україні статус кандидата за умови, що будуть зроблені такі кроки:

  • ухвалити та запровадити законодавство про процедуру відбору суддів Конституційного суду України, включаючи процес попереднього відбору на основі оцінки їхньої доброчесності та професійних навичок, відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії;
  • завершити перевірку доброчесності кандидатів у члени Вищої ради правосуддя Етичною радою та відбір кандидата для створення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;
  • продовжити посилення боротьби з корупцією, зокрема на високому рівні, шляхом проведення проактивних та ефективних розслідувань, а також достовірного послужного списку переслідувань та вироків; завершити призначення нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури шляхом атестації переможця конкурсу, а також нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
  • забезпечити відповідність законодавства щодо боротьби з відмиванням грошей стандартам Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF); ухвалити всеосяжний стратегічний план реформування всього правоохоронного сектору в межах забезпечення безпеки України;
  • впровадити "антиолігархічний закон" для обмеження надмірного впливу олігархів в економічному, політичному та суспільному житті; це має бути зроблено юридично обґрунтовано, з урахуванням майбутнього висновку Венеціанської комісії з відповідного законодавства;
  • боротися з впливом корисливих інтересів шляхом ухвалення закону про ЗМІ, який приведе законодавство України у відповідність до директиви ЄС про аудіовізуальні медіапослуги та надасть повноваження незалежному регулятору ЗМІ;
  • завершити реформу законодавчої бази для національних меншин, що перебувають у стадії підготовки, як рекомендовано Венеціанською комісією, та ухвалити негайні та ефективні механізми реалізації.

"Комісія відслідковуватиме прогрес України у виконанні цих кроків і надасть звіт про них, разом із докладною оцінкою країни, до кінця 2022 року. Процес приєднання залишається заснованим на встановлених критеріях та умовах. Це дозволяє будь-якій країні у цьому процесі просуватися вперед на основі власних заслуг, але також означає, що кроки на шляху до ЄС можуть бути скасовані, якщо основні умови більше не виконуються", - сказано у документі.

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