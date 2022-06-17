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Молдові поряд з Україною рекомендували статус кандидата в ЄС. Грузія такої рекомендації не отримала

Молдові поряд з Україною рекомендували статус кандидата в ЄС. Грузія такої рекомендації не отримала

Київ • УНН

 • 176372 перегляди

КИЇВ. 17 червня. УНН. Молдові поряд з Україною рекомендували статус кандидата в ЄС. Грузія такої рекомендації не отримала, оголосила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час пресконференції у п'ятницю, пише УНН.

Цитата

«Щодо Молдови, наша оцінка йде в основному в тому ж напрямку, що й щодо України. Тому ми також рекомендуємо Раді надати Молдові європейську перспективу та статус кандидата, розуміючи, що країна проведе низку подальших важливих реформ», - сказала фон дер Ляєн.

Щодо Грузії, зі слів фон дер Ляєн, країна має такі ж прагнення та потенціал, як Україна та Молдова. Її заявка має силу. Зокрема, ринкова орієнтація її економіки з потужним приватним сектором.

Щоб досягти успіху, країна повинна об’єднатися політично, щоб скласти чіткий шлях до структурної реформи в ЄС, заявила голова Єврокомісії.

«Ми рекомендуємо Раді надати європейську перспективу і повернутися до того, як Грузія відповідає низці умов, перш ніж надати їй статус кандидата», - додала вона.

Доповнення

17 червня Європейська комісія оголосила, що рекомендує надати Україні статус кандидата в ЄС.

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