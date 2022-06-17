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Молдове наряду с Украиной рекомендовали статус кандидата в ЕС. Грузия такой рекомендации не получила

Киев • УНН

 • 176364 просмотра

КИЕВ. 17 июня. УНН. Молдове наряду с Украиной рекомендовали статус кандидата в ЕС. Грузия такой рекомендации не получила, объявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время пресс-конференции в пятницу, пишет УНН.

Цитата

"Относительно Молдовы, наша оценка идет в основном в том же направлении, что и в отношении Украины. Поэтому мы также рекомендуем Совету предоставить Молдове европейскую перспективу и статус кандидата, понимая, что страна проведет ряд дальнейших важных реформ", - сказала фон дер Ляйен.

Относительно Грузии, по словам фон дер Ляйен, у страны есть такие же стремления и потенциал, как у Украины и Молдовы. Ее заявка имеет силу. В частности, рыночная ориентация в ее экономике с мощным частным сектором.

Чтобы добиться успеха, страна должна объединиться политически, чтобы составить четкий путь к структурной реформе в ЕС, заявила глава Еврокомиссии.

"Мы рекомендуем Совету предоставить европейскую перспективу и вернуться к тому, как Грузия отвечает ряду условий, прежде чем предоставить ей статус кандидата", – добавила она.

Дополнение

17 июня Европейская комиссия объявила, что рекомендует предоставить Украине статус кандидата в ЕС.

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