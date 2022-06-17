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Еврокомиссия опубликовала рекомендации о предоствлении Украине статуса кандидата: какие условия выдвинули стране

Еврокомиссия опубликовала рекомендации о предоствлении Украине статуса кандидата: какие условия выдвинули стране

Киев • УНН

 • 321794 просмотра

КИЕВ. 17 июня. УНН. Европейская комиссия опубликовала мнения по заявкам Украины, Молдовы и Грузии на получение статуса кандидата на вступление в Европейский Союз. О соответствующем решении сообщила ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет УНН.

Детали

Так, ЕК рекомендовала предоставить Украине статус кандидата.

Такая же рекомендация ждала и Молдову. В случае с Грузией, Европейская комиссия решила повременить.

В случае нашей страны, Еврокомиссия "рекомендовала предоставить Украине статус кандидата, понимая, что страна проведет ряд важных реформ".

Так, согласно опубликованным выводам, в Украине создана правовая база для современного государственного управления, однако она еще не полностью реализована.

Также указано, что Украина провела успешную реформу децентрализации, была укреплена независимость судебной власти и созданы независимые антикоррупционные органы.

В ЕК считают, что Украине необходимо усилить подотчетность и эффективность судебной системы и устранить недостатки в работе правоохранительных органов, в частности, в борьбе с коррупцией, которая "остается серьезной проблемой по всей стране". Правовая и институциональная база, обеспечивающая соблюдение основных прав, существует и в целом соблюдается, но "ее реализация должна быть улучшена".

Что касается экономических критериев, отмечается что наша страна "продолжает демонстрировать сильные макроэкономические показатели, демонстрируя достойную внимания устойчивость, макроэкономическую и финансовую стабильность, обеспеченную также после вторжения россии в феврале 2022 года".

В то же время для улучшения функционирования рыночной экономики в Украине необходимо продолжать амбициозные структурные реформы, направленные на устранение коррупции, уменьшение влияния государства и сохраняющегося влияния олигархов, укрепление прав частной собственности и повышение гибкости рынка труда, считают в ЕК. Указано, что способность страны справиться с конкурентным давлением в ЕС будет в значительной степени зависеть от того, как послевоенные инвестиции в Украину будут спланированы и последовательны, чтобы обновить ее физический капитал, улучшить результаты образования и стимулировать инновации.

"Украина является европейским государством, которое предоставило достаточные доказательства своей приверженности ценностям, на которых основан Европейский Союз. Поэтому Комиссия рекомендует Совету предоставить Украине перспективу стать членом Европейского Союза. Украина продемонстрировала устойчивость своих институтов, гарантирующих демократию, верховенство закона, права человека, уважение и защиту меньшинств", - считают в Еврокомиссии.

Поэтому Еврокомиссия рекомендует предоставить Украине статус кандидата при условии, что будут предприняты следующие шаги:

  • принять и внедрить законодательство о процедуре отбора судей Конституционного суда Украины, включая процесс предварительного отбора на основе оценки их добросовестности и профессиональных навыков, в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии;
  • завершить проверку добросовестности кандидатов в члены Высшего совета правосудия Советом по этике и отбор кандидата для создания Высшей квалификационной комиссии судей Украины;
  • продолжить усиление борьбы с коррупцией, в частности на высоком уровне, путем проведения проактивных и эффективных расследований, а также достоверного послужного списка преследований и приговоров; завершить назначение нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры путем аттестации победителя конкурса, а также нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
  • обеспечить соответствие законодательства по борьбе с отмыванием денег стандартам Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF); принять всеобъемлющий стратегический план реформирования всего правоохранительного сектора в рамках обеспечения безопасности Украины;
  • внедрить "антиолигархический закон" для ограничения чрезмерного влияния олигархов в экономической, политической и общественной жизни; это должно быть сделано юридически обоснованно, с учетом предстоящего заключения Венецианской комиссии по соответствующему законодательству;
  • бороться с влиянием корыстных интересов путем принятия закона о СМИ, который приведет законодательство Украины в соответствие с директивой ЕС об аудиовизуальных медиа-услугах и предоставит полномочия независимому регулятору СМИ;
  • завершить реформу законодательной базы для национальных меньшинств, находящуюся в стадии подготовки, как рекомендовано Венецианской комиссией, и принять немедленные и эффективные механизмы реализации.

"Комиссия будет отслеживать прогресс Украины в выполнении этих шагов и представит отчет о них, вместе с подробной оценкой страны, к концу 2022 года. Процесс присоединения остается основанным на установленных критериях и условиях. Это позволяет любой стране в этом процессе продвигаться вперед на основе собственных заслуг, но также означает, что шаги на пути к ЕС могут быть отменены, если основные условия больше не выполняются",- сказано в документе.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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