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Украина ожидает решения о статусе кандидата в ЕС, готова выполнить все рекомендации по вступлению

Киев • УНН

 • 147535 просмотра

КИЕВ. 22 июня. УНН. Украина ожидает получить решение о своем статусе кандидата на вступление в ЕС утром в пятницу, 24 июня, и готова выполнять рекомендации для получения полноценного членства. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина на брифинге в среду, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Решение без преувеличения настолько историческое не только для Украины, но и для Европейского Союза, что почти все лидеры ЕС подтвердили, что сегодня есть консенсус о принятии первого в истории нашей независимости юридического решения о начале вступления в Европейский Союз и предоставлении Украине статуса кандидата в членство в ЕС. Мы ожидаем, что такое решение будет принято с самого утра 24 июня. Учитывая высокий уровень консенсуса, который есть на данный момент, возможно даже, такое решение будет принято завтра вечером", - заявила Стефанишина.

“Конечно, мы уже готовимся к выполнению условий, которые на сегодняшний день уже обнародованы и зафиксированы в заключении Европейской комиссии”, - добавила она.

Детали

По словам вице-премьера, украинская сторона работает над тем, чтобы определить следующие шаги после получения статуса кандидата.

"На сегодняшний день мы понимаем, что после выполнения условий, определенных Европейской комиссией, мы сможем говорить о начале переговоров (по вступлению – ред.). Поэтому я призываю всех приобщаться к совместной работе по выполнению этих условий", - добавила она.

Напомним

Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата и опубликовала рекомендации для государства.

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