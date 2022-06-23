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Историческое решение: ЕС на саммите будет определяться по статусу кандидата для Украины

Историческое решение: ЕС на саммите будет определяться по статусу кандидата для Украины

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 июня. УНН. Двухдневный саммит лидеров стран ЕС стартует сегодня в Брюсселе. Украина ожидает историческое решение – предоставление стране статуса кандидата на вступление в Европейский Союз, пишет УНН

Детали

Лидеры ЕС собираются на саммит 23-24 июня. Встречаются в четверг, 23 июня, в 9:30 по местному времени (10:30 по Киеву) с лидерами Западных Балкан. Затем продолжат заседание Европейского совета, которое начнется в 15:00 по местному времени (16:00 по Киеву) с традиционного обмена мнениями с главой Европейского парламента.

Президент Евросовета Шарль Мишель в приглашении на саммит подчеркнул, что "пришло время признать, что будущее Украины, Молдовы и Грузии - в ЕС". И призвал лидеров ЕС "предоставить статус кандидата Украине и Молдове".

Европейская комиссия 17 июня рекомендовала предоставить Украине статус кандидата и опубликовала рекомендации для государства. Исполнительный орган блока включил условия, с которыми Киеву придется встретиться в будущем по вопросам, связанным с верховенством закона, правосудием и борьбой с коррупцией.

Лидеры ЕС в Брюсселе, как ожидается, поддержат рекомендацию Европейской комиссии от прошлой недели о предоставлении Украине и Молдове статуса кандидатов в члены ЕС согласно проекту выводов саммита ЕС от 21 июня.

О том, что в ЕС достигли консенсуса по предоставлению Украине такого статуса, говорят и из Киева. Более того, учитывая высокий уровень такого консенсуса, решение может быть принято даже сегодня вечером. Но ждут его уже утром 24 июня.

При этом Украина готова выполнить семь рекомендаций Европейской комиссии по членству в Евросоюзе до конца года.

Справочно

Отношения между Украиной и Европейским Союзом были начаты в декабре 1991 года, когда министр иностранных дел Нидерландов как председательствующего в Совете Европейских Сообществ государства в своем письме от имени ЕС официально признал независимость Украины.

Намерение Украины строить отношения с ЕС на принципах интеграции было провозглашено давно. Так, в постановлении Верховной Рады Украины от 2 июля 1993 г. "Об основных направлениях внешней политики Украины" Украина впервые заявила о собственных евроинтеграционных стремлениях. 

Отказ высшего руководства государства в ноябре 2013 года от подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС вызвал начало массового мирного протеста в Украине в защиту евроинтеграционных стремлений народа Украины, получившего название "Евромайдан".

После победы в Украине Революции Достоинства, 13 марта 2014 года Верховная Рада Украины приняла постановление "О подтверждении курса Украины на интеграцию в Европейский Союз и первоочередные меры в этом направлении", которым подтверждается необратимость курса Украины на европейскую интеграцию, целью которой является приобретение членства в Европейском Союзе. 

С подписанием и ратификацией в 2014 году Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС отношения сторон начали развиваться в качественно новом формате политической ассоциации и экономической интеграции. Во время подписания Соглашения об ассоциации 27 июня 2014 года Президентом Украины и во время его ратификации 16 сентября 2014 года Верховная Рада сделала заявления, что Украина рассматривает заключение Соглашения об ассоциации как очередной шаг на пути к достижению конечной цели европейской интеграции – приобретения полноправного членства в Европейском Союзе.

Отдельные разделы Соглашения об ассоциации начали временно применяться с 1 ноября 2014 года, с 1 января 2016 начала функционировать углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли (ПВЗСТ) между Украиной и ЕС. Процесс ратификации Соглашения всеми государствами-членами и институтами ЕС был завершен 11 июля 2017 года. В полном объеме Соглашение вступило в силу 1 сентября 2017 года.

7 февраля 2019 года Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в Конституцию Украины о стратегическом курсе государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора.

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