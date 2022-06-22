Україна планує виконати сім кроків на шляху до членства в ЄС до кінця року

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«Сім пунктів, які визначені Європейською комісією, не є складними або такими, що не можна виконати для України. Кожен з них слугує інтересам України, і сьогодні ми сконцентруємось над тим, щоб їх реалізувати», - сказала Стефанішина.

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З її слів, це питання, які стосуються змін до законодавстрва про Вищу раду правосуддя, Вищу кваліфікаційну комісію, зміни законодавства щодо відбору суддів Конституційного суду, початок відбору директора НАБУ тощо.

«Всі ці заходи вже реалізуються в певній мірі. Ми прискоримо ці процеси і завершимо їх реалізацію, ухвалимо необхідні закони, і цей процес ми плануємо завершити до кінця року», - додала віцепрем'єр.

Нагадаємо

Європейська комісія рекомендувала надати Україні статусу кандидата та опублікувала рекомендації для держави.

Україна очікує отримати рішення щодо свого статусу кандидата на вступ до ЄС зранку в п’ятницю, 24 червня.