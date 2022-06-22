Украина планирует выполнить семь шагов по пути к членству в ЕС до конца года

ukru
13:44 • 47584 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 87708 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 69679 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

12:52 • 49323 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 70552 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 65254 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 104644 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 119017 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 126069 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 113142 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Убийство активиста Ганула в Одессе: полиция рассматривает три версии, включая "российский след"

Убийство активиста Ганула в Одессе: полиция рассматривает три версии, включая "российский след"

15 марта, 08:48 • 58316 просмотра
Ночная атака рф задела два района Киевской области: показали последствия

Ночная атака рф задела два района Киевской области: показали последствия

15 марта, 09:17 • 61923 просмотра
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 64604 просмотра
Украинская ракета "Длинный Нептун" на 1000 км прошла испытания и успешное боевое применение - Зеленский

Украинская ракета "Длинный Нептун" на 1000 км прошла испытания и успешное боевое применение - Зеленский

15 марта, 11:32 • 45785 просмотра
Трамп заверил, что путин не заставлял Уиткоффа ждать встречи более девяти часов

Трамп заверил, что путин не заставлял Уиткоффа ждать встречи более девяти часов

17:39 • 32548 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 104641 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 105900 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 246077 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 275789 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 212532 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 64604 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 119014 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 105766 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 123391 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 125707 просмотра
Актуальное
Украина планирует выполнить семь шагов по пути к членству в ЕС до конца года

Украина планирует выполнить семь шагов по пути к членству в ЕС до конца года

Киев • УНН

 • 232852 просмотра

КИЕВ. 22 июня. УНН. Украина выполнит семь рекомендаций Европейской комиссии по членству в Евросоюзе до конца года. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина на брифинге в среду, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Семь пунктов, определенных Европейской комиссией, не являются сложными или такими, что нельзя выполнить, для Украины. Каждый из них служит интересам Украины, и сегодня мы сконцентрируемся над тем, чтобы их реализовать", - сказала Стефанишина.

Детали

По ее словам, это вопросы, касающиеся изменений в законодательство о Высшем совете правосудия, Высшей квалификационной комиссии, изменения законодательства по отбору судей Конституционного суда, начало отбора директора НАБУ и т.д.

«Все эти мероприятия уже реализуются в определенной степени. Мы ускорим эти процессы и завершим их реализацию, примем необходимые законы, и этот процесс мы планируем завершить к концу года», - добавила вице-премьер.

Напомним

Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата и опубликовала рекомендации для государства.

Украина ожидает получить решение о своем статусе кандидата на вступление в ЕС утром в пятницу, 24 июня.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы