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ЄС офіційно визнає Україну кандидатом на вступ: ЗМІ побачили проект рішення

ЄС офіційно визнає Україну кандидатом на вступ: ЗМІ побачили проект рішення

Київ • УНН

 • 116951 перегляди

КИЇВ. 22 червня. УНН. Лідери ЄС у Брюсселі, як очікується, підтримають рекомендацію Європейської комісії від минулого тижня про надання Україні та Молдові статусу кандидатів у члени ЄС, згідно з останнім проектом висновків саміту ЄС від 21 червня, з яким ознайомився EURACTIV, пише УНН.

Цитата

"Очікується, що лідери ЄС у Брюсселі підпишуть рекомендацію Європейської комісії від минулого тижня про надання Україні та Молдові статусу кандидатів у члени ЄС згідно з останнім проектом висновків саміту ЄС від 21 червня, з яким ознайомився EURACTIV", - йдеться у повідомленні.

"Європейська рада ухвалила рішення надати статус країни-кандидата Україні та Республіці Молдова", - саме таке, як очікується, заявлять лідери ЄС, коли зустрінуться на саміті ЄС 23-24 червня.

Деталі

Як вказано, лідери ЄС ухвалять рішення щодо подальших кроків, як тільки всі умови, викладені Єврокомісією, будуть повністю виконані, йдеться у проекті комюніке.

Очікується, що до кінця цього року в межах регулярного пакету заходів щодо розширення Єврокомісії буде представлено перший звіт про оцінку виконання умов.

"Прогрес кожної країни на шляху до Європейського Союзу залежатиме від її власних заслуг у дотриманні Копенгагенських критеріїв, включаючи здатність ЄС приймати нових членів", - йдеться у проекті висновків.

Формулювання передбачає, що немає наміру пов'язати Україну та Молдову "пакетною угодою", як це було зроблено з Північною Македонією та Албанією, де одна не може рухатися далі у процесі без іншої, відзначає видання.

Після кількох днів внутрішніх дискусій у ЄС опозиції серед 27 держав-членів не виникло, повідомили кілька дипломатів ЄС, заявивши, що вони значною мірою вірять, що думка Єврокомісії буде відображена у рішенні лідера ЄС пізніше цього тижня, пише видання.

Що стосується Грузії, то очікується, що лідери ЄС підтвердять позицію ЄК, заявивши, що вони "готові надати Грузії статусу країни-кандидата після того, як будуть розглянуті пріоритети, зазначені у висновку Єврокомісії із заявки Грузії на членство".

Доповнення

17 червня Європейська комісія рекомендувала надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС, що є першим, але дуже символічним кроком на довгому шляху до того, щоб стати членом Євросоюзу. Виконавчий орган блоку включив умови, з якими Києву доведеться зустрітися у майбутньому з питань, пов'язаних із верховенством закону, правосуддям та боротьбою з корупцією.

Українські Національні Новини

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