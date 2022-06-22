ЕС официально признает Украину кандидатом на поступление: СМИ увидели проект решения
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. Лидеры ЕС в Брюсселе, как ожидается, поддержат рекомендацию Европейской комиссии от прошлой недели о предоставлении Украине и Молдове статуса кандидатов в члены ЕС, согласно последнему проекту выводов саммита ЕС от 21 июня, с которым ознакомился EURACTIV, пишет УНН.
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"Ожидается, что лидеры ЕС в Брюсселе подпишут рекомендацию Европейской комиссии от прошлой недели о предоставлении Украине и Молдове статуса кандидатов в члены ЕС согласно последнему проекту выводов саммита ЕС от 21 июня, с которым ознакомился EURACTIV", - говорится в сообщении.
"Европейский совет принял решение предоставить статус страны-кандидата Украине и Республике Молдова", - именно такое, как ожидается, заявят лидеры ЕС, когда встретятся на саммите ЕС 23-24 июня.
Детали
Как указано, лидеры ЕС примут решение о дальнейших шагах, как только все условия, изложенные Еврокомиссией, будут полностью выполнены, говорится в проекте коммюнике.
Ожидается, что до конца этого года в рамках регулярного пакета мер по расширению Еврокомиссии будет представлен первый отчет об оценке выполнения условий.
"Прогресс каждой страны на пути в Европейский Союз будет зависеть от ее собственных заслуг в соблюдении Копенгагенских критериев, включая способность ЕС принимать новых членов", - говорится в проекте выводов.
Формулировка предполагает, что нет намерения связать Украину и Молдову "пакетным соглашением", как это было сделано с Северной Македонией и Албанией, где одна не может двигаться дальше в процессе без другой, отмечает издание.
После нескольких дней внутренних дискуссий в ЕС оппозиции среди 27 государств-членов не возникло, сообщили несколько дипломатов ЕС, заявив, что они в значительной степени верят, что мнение Еврокомиссии будет отражено в решении лидеров ЕС позже на этой неделе, пишет издание.
Что касается Грузии, то ожидается, что лидеры ЕС подтвердят позицию ЕК, заявив, что они "готовы предоставить Грузии статус страны-кандидата после того, как будут рассмотрены приоритеты, указанные в заключении Еврокомиссии по заявке Грузии на членство".
Дополнение
17 июня Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС, что является первым, но очень символическим шагом на долгом пути к тому, чтобы стать членом Евросоюза. Исполнительный орган блока включил условия, с которыми Киеву придется встретиться в будущем по вопросам, связанным с верховенством закона, правосудием и борьбой с коррупцией.