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Стефанишин о пути к вступлению в ЕС: мы можем себе позволить на это потратить определенное время

Киев • УНН

 • 212814 просмотра

КИЕВ. 23 июня. УНН. Украина будет мобилизовать политический консенсус относительно вступления в ЕС только тогда, когда будет уверенность в том, что решение о присоединении к ЕС усилит нас. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в эфире национального телемарафона, пишет УНН.

Цитата

"Решение непосредственно о вступлении действительно политическое, но к нему должен быть пройден определенный путь. Основной позицией Украины является то, что мы должны стать сильным и конкурентоспособным членом Европейского Союза, усилить украинскую экономику и европейскую экономику... Поэтому мобилизовать политический консенсус по вступлению мы будем только тогда, когда будем уверены в том, что решение о присоединении к ЕС усилит нас. Это значит, что мы должны восстановить страну, инфраструктуру, определить новые экономические приоритеты, новые сектора", - сказала Стефанишина.

Детали

Здесь чиновница вспомнила о ракетных ударах врага по промышленным объектам. "Мы знаем сегодня, что и металлургическая промышленность фактически уничтожена, из-за уничтожения "Азовстали". Происходят ракетные удары, обстрелы по месту хранения зерна, аграрной продукции", - указала она.

"Поэтому мы должны заново отстроить нашу страну, и от того делать отсчет, когда мы станем членами ЕС. Мы можем себе позволить на это потратить определенное время, потому что сегодня принимается первое в истории независимости Украины юридическое решение о том, что Украина станет членом ЕС", - подчеркнула Стефанишина.

Что касается ожиданий собственно решения о кандидатстве на вступление в ЕС, то, по словам вице-премьера, "возможно, будет коммуникация через социальные медиа, заседание на уровне лидеров длится достаточно долго, поэтому мы будем знать, что решение принято, но публичная коммуникация уже будет поздно вечером по Брюсселю".

Дополнение

Двухдневный саммит лидеров стран ЕС стартует сегодня в Брюсселе. Украина ожидает историческое решение – предоставление стране статуса кандидата на вступление в Европейский Союз.

Президент Европейского совета Шарль Мишель накануне старта саммита ЕС заявил, что "уверен", что лидеры Европейского Союза сегодня предоставят Украине и Молдове статус кандидата в ЕС и европейскую перспективу Грузии.

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