Під Києвом чоловік забив товариша до смерті пляшкою, сковорідкою та дитячим барабаном

У Київській області чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, завдав своєму товаришу тілесні ушкодження за допомогою скляної пляшки, дитячого барабану та сковорідки. Як повідомили у поліції Київської області, потерпілий помер на місці події від травм, а нападника суд вже відправив під втрату, передає УНН.

У місті Біла Церква між чоловіками виникла сварка, під час якої 59-річний фігурант наніс опоненту численні тілесні ушкодження, від яких потерпілий помер на місці події. Підозрюваному загрожує до 15 років ув’язнення - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці з’ясували, що зловмисник, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, завдав 62-річному постраждалому удари підручними предметами. Бив скляною пляшкою, сковорідкою та дитячим барабаном по голові, а також металевою палицею по ногах. Від отриманих травм чоловік помер на місці події.

Чоловік намагався уникнути відповідальності та повідомив до поліції про нещасний випадок, однак судово-медичні експерти провели дослідження та спростували версію підозрюваного.

Поліцейські затримали фігуранта у процесуальному порядку та помістили до ізолятора тимчасового тримання. В його організмі було виявлено 0.91 проміле алкоголю. У минулому підозрюваний був раніше судимий за скоєння низки злочинів проти життя і здоров'я особи.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 ККУ). У суді фігуранту обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави

