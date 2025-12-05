Боєць ММА побив перехожого на столичному Хрещатику, його затримали - поліція

У центрі Києва на вулиці Хрещатик увечері сталася бійка, поліцейські затримали чоловіка, який займається ММА, через завдання тяжких травм перехожому, повідомили у ГУНП у Києві у п'ятницю, пише УНН.

Деталі

"Підозрюваний - місцевий житель, спортсмен, який займається ММА", - повідомили у поліції.

Як вказано, увечері між ним та чоловіком виник конфлікт, під час якого "підозрюваний вдарив потерпілого кулаком в обличчя, від чого останній втратив свідомість та впав на землю, отримавши тяжкі травми".

Чоловіка, який лежав на асфальті без свідомості, поліцейські виявили під час патрулювання вулицею Хрещатик. "Лікарі діагностували у 30-річного потерпілого важку черепно-мозкову травму, забій головного мозку та переломом скроневої кістки", - ідеться у повідомленні.

Поліцейські оперативно затримали нападника та надали потерпілому першу медичну допомогу.

Затриманому оголосили про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України - умисне тяжке тілесне ушкодження. Йому загрожує до 8 років увʼязнення.

