Боєць ММА побив перехожого на столичному Хрещатику, його затримали - поліція

4 грудня, 20:25 • 13950 перегляди
Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб
4 грудня, 19:56 • 25007 перегляди
Українська делегація сьогодні продовжить перемовини у США, завдання – отримати повну інформацію про те, що прозвучало в росії - Зеленський Video
4 грудня, 16:56 • 22548 перегляди
Чотири невідомих дрона рухалися по траєкторії польоту літака із Зеленським, коли він прямував до Ірландії - ЗМІ
Ексклюзив
4 грудня, 15:01 • 38588 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
4 грудня, 12:31 • 28659 перегляди
Лоукост-авіакомпанії планують повернення в Україну: FT дізналася, коли
Ексклюзив
4 грудня, 12:12 • 43167 перегляди
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
4 грудня, 12:01 • 23184 перегляди
ЗСУ стримують росіян у Покровську та Мирнограді, не даючи їм просунутися - Сирський
Ексклюзив
4 грудня, 11:24 • 22549 перегляди
Популярний лікарський засіб від німецького виробника Heel повертається в українські аптеки
4 грудня, 09:37 • 22740 перегляди
Переговори щодо мирного плану США ведуться паралельно щодо чотирьох окремих елементів - NYT
3 грудня, 23:09 • 32506 перегляди
Віткофф і Кушнер зустрінуться з Умєровим 4 грудня - AP
Прем'єр Більгії підтвердив зустріч із Мерцом у п'ятницю щодо репараційного кредиту Україні, але є нюанс - Reuters4 грудня, 21:23 • 6550 перегляди
У соцмережах поширюють фейки про "небезпечну українську їжу" в Польщі - ЦПДPhoto4 грудня, 23:00 • 7756 перегляди
"Надія є": Венс анонсував хороші новини щодо війни в Україні в найближчі кілька тижнів02:35 • 8932 перегляди
ISW: путін змінив риторику щодо війни, але не відмовився від своїх початкових цілей03:32 • 13959 перегляди
Трамп: Війна в Україні закінчиться, ми встановлюємо мир по всьому світу04:03 • 10187 перегляди
Звільнення Магамедрасулова з-під варти не означає виправдання: у чому звинувачують детектива НАБУ та що може бути далі06:30 • 1708 перегляди
"Чорна п’ятниця" для Пишного та ICU: політолог про те, як відставка Єрмака зруйнувала їхній імунітет4 грудня, 12:21 • 33504 перегляди
Справа щодо систем озброєння Ми-8МТ: два вертольоти повернули в армію небоєздатнимиPhoto4 грудня, 06:30 • 50021 перегляди
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Стів Віткофф
Марко Рубіо
Володимир Зеленський
Україна
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Брюссель
Польща
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 15470 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53 • 29255 перегляди
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню3 грудня, 09:06 • 30221 перегляди
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 74850 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 77557 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Золото
Джеймс Вебб (телескоп)
Дипломатка

Боєць ММА побив перехожого на столичному Хрещатику, його затримали - поліція

Київ • УНН

 • 358 перегляди

У Києві на Хрещатику затримали бійця ММА, який завдав тяжких травм перехожому. Постраждалий отримав черепно-мозкову травму та перелом скроневої кістки.

Боєць ММА побив перехожого на столичному Хрещатику, його затримали - поліція

У центрі Києва на вулиці Хрещатик увечері сталася бійка, поліцейські затримали чоловіка, який займається ММА, через завдання тяжких травм перехожому, повідомили у ГУНП у Києві у п'ятницю, пише УНН.

Деталі

"Підозрюваний - місцевий житель, спортсмен, який займається ММА", - повідомили у поліції.

Як вказано, увечері між ним та чоловіком виник конфлікт, під час якого "підозрюваний вдарив потерпілого кулаком в обличчя, від чого останній втратив свідомість та впав на землю, отримавши тяжкі травми".

Чоловіка, який лежав на асфальті без свідомості, поліцейські виявили під час патрулювання вулицею Хрещатик. "Лікарі діагностували у 30-річного потерпілого важку черепно-мозкову травму, забій головного мозку та переломом скроневої кістки", - ідеться у повідомленні.

Поліцейські оперативно затримали нападника та надали потерпілому першу медичну допомогу. 

Затриманому оголосили про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України - умисне тяжке тілесне ушкодження. Йому загрожує до 8 років увʼязнення.

У Харкові неповнолітні влаштували бійку в парку: за справу взялася поліція28.11.25, 15:41 • 3540 переглядiв

Юлія Шрамко

КиївКримінал та НП
Сутички
Національна поліція України
Київ