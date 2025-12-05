Боец ММА избил прохожего на столичном Крещатике, его задержали - полиция

В центре Киева на улице Крещатик вечером произошла драка, полицейские задержали мужчину, занимающегося ММА, из-за нанесения тяжких травм прохожему, сообщили в ГУНП в Киеве в пятницу, пишет УНН.

Детали

"Подозреваемый - местный житель, спортсмен, занимающийся ММА", - сообщили в полиции.

Как указано, вечером между ним и мужчиной возник конфликт, во время которого "подозреваемый ударил потерпевшего кулаком в лицо, от чего последний потерял сознание и упал на землю, получив тяжелые травмы".

Мужчину, лежавшего на асфальте без сознания, полицейские обнаружили во время патрулирования по улице Крещатик. "Врачи диагностировали у 30-летнего потерпевшего тяжелую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и перелом височной кости", - говорится в сообщении.

Полицейские оперативно задержали нападавшего и оказали потерпевшему первую медицинскую помощь.

Задержанному объявили о подозрении по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины - умышленное тяжкое телесное повреждение. Ему грозит до 8 лет заключения.

