Боец ММА избил прохожего на столичном Крещатике, его задержали - полиция

$42.180.02
49.230.00
ukenru
4 декабря, 20:25 • 14306 просмотра
Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
4 декабря, 19:56 • 25876 просмотра
Украинская делегация сегодня продолжит переговоры в США, задача – получить полную информацию о том, что прозвучало в России - ЗеленскийVideo
4 декабря, 16:56 • 23168 просмотра
Четыре неизвестных дрона двигались по траектории полета самолета с Зеленским, когда он направлялся в Ирландию - СМИ
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 39690 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
4 декабря, 12:31 • 29123 просмотра
Лоукост-авиакомпании планируют возвращение в Украину: FT узнала, когда
Эксклюзив
4 декабря, 12:12 • 43859 просмотра
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
4 декабря, 12:01 • 23346 просмотра
ВСУ сдерживают россиян в Покровске и Мирнограде, не давая им продвинуться - Сырский
Эксклюзив
4 декабря, 11:24 • 22602 просмотра
Популярное лекарственное средство от немецкого производителя Heel возвращается в украинские аптеки
4 декабря, 09:37 • 22790 просмотра
Переговоры по мирному плану США ведутся параллельно по четырем отдельным элементам - NYT
3 декабря, 23:09 • 32616 просмотра
Виткофф и Кушнер встретятся с Умеровым 4 декабря - AP
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+5°
2м/с
94%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Премьер Бельгии подтвердил встречу с Мерцем в пятницу по репарационному кредиту Украине, но есть нюанс - Reuters4 декабря, 21:23 • 7650 просмотра
В соцсетях распространяют фейки об "опасной украинской еде" в Польше - ЦПДPhoto4 декабря, 23:00 • 9070 просмотра
"Надежда есть": Вэнс анонсировал хорошие новости по войне в Украине в ближайшие несколько недель02:35 • 10154 просмотра
ISW: путин изменил риторику по поводу войны, но не отказался от своих первоначальных целей03:32 • 14661 просмотра
Трамп: Война в Украине закончится, мы устанавливаем мир по всему миру04:03 • 10841 просмотра
публикации
Освобождение Магамедрасулова из-под стражи не означает оправдания: в чем обвиняют детектива НАБУ и что может быть дальше06:30 • 2780 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 39684 просмотра
"Черная пятница" для Пышного и ICU: политолог о том, как отставка Ермака разрушила их иммунитет4 декабря, 12:21 • 34040 просмотра
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
Эксклюзив
4 декабря, 12:12 • 43855 просмотра
Дело по системам вооружения Ми-8МТ: два вертолета вернули в армию небоеспособнымиPhoto4 декабря, 06:30 • 50631 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Стив Уиткофф
Марко Рубио
Владимир Зеленский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Израиль
Брюссель
Польша
Реклама
УНН Lite
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo4 декабря, 14:10 • 15804 просмотра
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году4 декабря, 08:53 • 29606 просмотра
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню3 декабря, 09:06 • 30528 просмотра
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 75139 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 77833 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Золото
Космический телескоп "Джеймс Уэбб"
Дипломатка

Боец ММА избил прохожего на столичном Крещатике, его задержали - полиция

Киев • УНН

 • 1680 просмотра

В Киеве на Крещатике задержали бойца ММА, который нанес тяжелые травмы прохожему. Пострадавший получил черепно-мозговую травму и перелом височной кости.

Боец ММА избил прохожего на столичном Крещатике, его задержали - полиция

В центре Киева на улице Крещатик вечером произошла драка, полицейские задержали мужчину, занимающегося ММА, из-за нанесения тяжких травм прохожему, сообщили в ГУНП в Киеве в пятницу, пишет УНН.

Детали

"Подозреваемый - местный житель, спортсмен, занимающийся ММА", - сообщили в полиции.

Как указано, вечером между ним и мужчиной возник конфликт, во время которого "подозреваемый ударил потерпевшего кулаком в лицо, от чего последний потерял сознание и упал на землю, получив тяжелые травмы".

Мужчину, лежавшего на асфальте без сознания, полицейские обнаружили во время патрулирования по улице Крещатик. "Врачи диагностировали у 30-летнего потерпевшего тяжелую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и перелом височной кости", - говорится в сообщении.

Полицейские оперативно задержали нападавшего и оказали потерпевшему первую медицинскую помощь.

Задержанному объявили о подозрении по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины - умышленное тяжкое телесное повреждение. Ему грозит до 8 лет заключения.

В Харькове несовершеннолетние устроили драку в парке: за дело взялась полиция28.11.25, 15:41 • 3552 просмотра

Юлия Шрамко

КиевКриминал и ЧП
Столкновения
Национальная полиция Украины
Киев