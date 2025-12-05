Под Киевом мужчина забил товарища до смерти бутылкой, сковородкой и детским барабаном

В Киевской области мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес своему товарищу телесные повреждения с помощью стеклянной бутылки, детского барабана и сковородки. Как сообщили в полиции Киевской области, потерпевший скончался на месте происшествия от травм, а нападавшего суд уже отправил под стражу, передает УНН.

В городе Белая Церковь между мужчинами возникла ссора, во время которой 59-летний фигурант нанес оппоненту многочисленные телесные повреждения, от которых потерпевший скончался на месте происшествия. Подозреваемому грозит до 15 лет заключения - говорится в сообщении.

Правоохранители выяснили, что злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес 62-летнему пострадавшему удары подручными предметами. Бил стеклянной бутылкой, сковородкой и детским барабаном по голове, а также металлической палкой по ногам. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Мужчина пытался избежать ответственности и сообщил в полицию о несчастном случае, однако судебно-медицинские эксперты провели исследование и опровергли версию подозреваемого.

Полицейские задержали фигуранта в процессуальном порядке и поместили в изолятор временного содержания. В его организме было обнаружено 0.91 промилле алкоголя. В прошлом подозреваемый был ранее судим за совершение ряда преступлений против жизни и здоровья личности.

Следователи сообщили мужчине о подозрении по факту умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 УКУ). В суде фигуранту избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога

