11:17 • 14446 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?
08:37 • 16322 просмотра
МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-2026
Эксклюзив
5 декабря, 07:29 • 22300 просмотра
Инфаркт, сгущение крови и диабет: почему энергетики опасны для подростков
4 декабря, 20:25 • 35579 просмотра
Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
4 декабря, 19:56 • 44840 просмотра
Украинская делегация сегодня продолжит переговоры в США, задача – получить полную информацию о том, что прозвучало в России - ЗеленскийVideo
4 декабря, 16:56 • 38579 просмотра
Четыре неизвестных дрона двигались по траектории полета самолета с Зеленским, когда он направлялся в Ирландию - СМИ
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 65767 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
4 декабря, 12:31 • 34695 просмотра
Лоукост-авиакомпании планируют возвращение в Украину: FT узнала, когда
Эксклюзив
4 декабря, 12:12 • 57587 просмотра
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
4 декабря, 12:01 • 24785 просмотра
ВСУ сдерживают россиян в Покровске и Мирнограде, не давая им продвинуться - Сырский
Под Киевом мужчина забил товарища до смерти бутылкой, сковородкой и детским барабаном

Киев • УНН

 • 136 просмотра

В Киевской области мужчина в состоянии алкогольного опьянения забил до смерти товарища подручными предметами. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Под Киевом мужчина забил товарища до смерти бутылкой, сковородкой и детским барабаном

В Киевской области мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес своему товарищу телесные повреждения с помощью стеклянной бутылки, детского барабана и сковородки. Как сообщили в полиции Киевской области, потерпевший скончался на месте происшествия от травм, а нападавшего суд уже отправил под стражу, передает УНН

В городе Белая Церковь между мужчинами возникла ссора, во время которой 59-летний фигурант нанес оппоненту многочисленные телесные повреждения, от которых потерпевший скончался на месте происшествия. Подозреваемому грозит до 15 лет заключения 

- говорится в сообщении. 

Правоохранители выяснили, что злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес 62-летнему пострадавшему удары подручными предметами. Бил стеклянной бутылкой, сковородкой и детским барабаном по голове, а также металлической палкой по ногам. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Мужчина пытался избежать ответственности и сообщил в полицию о несчастном случае, однако судебно-медицинские эксперты провели исследование и опровергли версию подозреваемого.

Полицейские задержали фигуранта в процессуальном порядке и поместили в изолятор временного содержания. В его организме было обнаружено 0.91 промилле алкоголя. В прошлом подозреваемый был ранее судим за совершение ряда преступлений против жизни и здоровья личности.

Следователи сообщили мужчине о подозрении по факту умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 УКУ). В суде фигуранту избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога 

Напомним 

В центре Киева на улице Крещатик вечером произошла драка, полицейские задержали мужчину, который занимается ММА, из-за нанесения тяжких травм прохожему.

Павел Башинский

Криминал и ЧП
Столкновения
Киевская область
Белая Церковь
Киев