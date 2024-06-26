Під час засідання ПАРЄ до зали занесли Олімпійський вогонь
Київ • УНН
Під час засідання Парламентської асамблеї Ради Європи у залу занесли Олімпійський вогонь.
Сьогодні, 26 червня, під час засідання Парламентської асамблеї Ради Європи у залу занесли Олімпійський вогонь. Відео оприлюднив нардеп та член української делегації в ПАРЄ Олексій Гончаренко, пише УНН.
"І поки ми спостерігаємо, як заносять Олімпійський вогонь, в Європі продовжується найкривавіша війна. Поки весь світ готується до Олімпійських ігор, в Україні проводжають в останню путь наших героїв. Тому що росія продовжує вбивати", - пише Гончаренко.
Нагадаємо
Українська гімнастка Марія Височанська взяла участь у церемонії старту естафети олімпійського вогню у Франції. Спортсменка стала лідеркою команди атлетів з країн ЄC, які пройшли з вогнем вулицями Марселя у День Європи.