Сегодня, 26 июня, во время заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы в зал занесли Олимпийский огонь. Видео обнародовал нардеп и член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко, пишет УНН.

"И пока мы наблюдаем, как заносят Олимпийский огонь, в Европе продолжается самая кровавая война. Пока весь мир готовится к Олимпийским играм, в Украине провожают в последний путь наших героев. Потому что россия продолжает убивать", - пишет Гончаренко.

Напомним

Украинская гимнастка Мария Высочанская приняла участие в церемонии старта эстафеты олимпийского огня во Франции. Спортсменка стала лидером команды атлетов из стран ЕС, которые прошли с огнем по улицам Марселя в День Европы.