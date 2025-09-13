П'яна водійка на Volkswagen збила військовослужбовицю в Києві та втекла з місця ДТП
Київ • УНН
У Києві п'яна водійка Volkswagen збила 23-річну військовослужбовицю на пішохідному переході, проігнорувавши червоний сигнал світлофора. Постраждалу госпіталізували, а водійку затримали, розпочато кримінальне провадження.
У Києві п'яна водійка скоїла наїзд на військовослужбовицю та втекла з місця ДТП. Як повідомили у столичній поліції, потерпілу госпіталізували, а водійку розшукали та затримали, передає УНН.
Деталі
Сьогодні, близько 13:00 на перехресті Харківського шосе та вулиці Брацлавської сталася дорожньо-транспортна пригода.
За попередньою інформацією, кермувальниця Volkswagen, рухаючись у першій смузі дороги, проігнорувала червоний сигнал світлофору та допустила наїзд на жінку-пішохода, 23-річну військовослужбовицю, яка переходила дорогу на зелений сигнал світлофору в межах пішохідного переходу.
Після скоєного 44-річна водійка залишила місце події, однак невдовзі її розшукали та затримали правоохоронці в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Смертельне ДТП у Києві: водій Audi вилетів на зустрічну смугу - поліція07.09.25, 21:38 • 3345 переглядiв
Кермувальниця авто заявляла поліцейським, що за кермом перебував її чоловік, який ніби-то втік з місця аварії. Однак правоохоронці спростували цю інформацію та крім того, встановили, що водійка перебувала у стані алкогольного сп’яніння - 3,11 проміле.
Потерпіла отримала численні тілесні ушкодження та була госпіталізована.
Додамо
За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 -1 Кримінального Кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння.
ДТП зі смертельним наслідком у Києві: військове службове авто врізалось в поліцейських08.09.25, 11:52 • 12290 переглядiв