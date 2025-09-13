П'яна водійка на Volkswagen збила військовослужбовицю в Києві та втекла з місця ДТП

$41.310.10
Ексклюзив
10:21 • 6116 перегляди
На Сумщині попереджено замовне вбивство
13 вересня, 07:00 • 16366 перегляди
День українського кіно: цікаві факти та популярні фільмиPhotoVideo
12 вересня, 19:25 • 24903 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47 • 39370 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
12 вересня, 17:37 • 29621 перегляди
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
12 вересня, 14:30 • 44008 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
12 вересня, 14:01 • 50179 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo
Ексклюзив
12 вересня, 11:55 • 36118 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
12 вересня, 10:50 • 35505 перегляди
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськPhoto
Ексклюзив
12 вересня, 09:11 • 24514 перегляди
Вплив ШІ на освіту: як ChatGPT та інші інструменти змінюють навчання
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Масштабні аварії човнів у Демократичній Республіці Конго: майже 200 загиблих13 вересня, 04:01 • 9822 перегляди
Загроза цунамі: землетрус магнітудою 7,7 бала стався біля узбережжя російської камчатки13 вересня, 04:54 • 5640 перегляди
Борис Джонсон вперше відвідав Одесу разом з лордом Ешкрофтом13 вересня, 05:39 • 11766 перегляди
США запровадять санкції проти компаній країн, які постачають товари для ВПК росії08:37 • 8530 перегляди
Двоє чоловіків жорстоко зґвалтували неповнолітню на Хмельниччині, суд арештував підозрюванихPhoto09:28 • 7062 перегляди
День українського кіно: цікаві факти та популярні фільмиPhotoVideo13 вересня, 07:00 • 16372 перегляди
Інвестиції в людський капітал: як міжнародні компанії навчають українських лікарів12 вересня, 17:22 • 22654 перегляди
Міф про "зайві аптеки": чому Україні не варто скорочувати мережу аптек12 вересня, 15:32 • 25148 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день12 вересня, 14:30 • 44012 перегляди
Блискучі інвестиції: чи варто зберігати гроші у дорогоцінному камінні12 вересня, 14:26 • 23858 перегляди
Дональд Трамп
Марк Рютте
Сергій Марченко
Вадим Філашкін
Беньямін Нетаньягу
Актуальні місця
Україна
Польща
Китай
Велика Британія
Сполучені Штати Америки
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo12 вересня, 14:01 • 50179 перегляди
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п’яти років стосунків11 вересня, 14:57 • 41648 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 89338 перегляди
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом11 вересня, 07:32 • 50211 перегляди
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів10 вересня, 12:07 • 55567 перегляди
Іскандер (ОТРК)
Facebook
YouTube
Dassault Rafale
Шахед-136

П'яна водійка на Volkswagen збила військовослужбовицю в Києві та втекла з місця ДТП

Київ • УНН

 • 18 перегляди

У Києві п'яна водійка Volkswagen збила 23-річну військовослужбовицю на пішохідному переході, проігнорувавши червоний сигнал світлофора. Постраждалу госпіталізували, а водійку затримали, розпочато кримінальне провадження.

П'яна водійка на Volkswagen збила військовослужбовицю в Києві та втекла з місця ДТП

У Києві п'яна водійка скоїла наїзд на військовослужбовицю та втекла з місця ДТП. Як повідомили у столичній поліції, потерпілу госпіталізували, а водійку розшукали та затримали, передає УНН.

Деталі

Сьогодні, близько 13:00 на перехресті Харківського шосе та вулиці Брацлавської сталася дорожньо-транспортна пригода.

За попередньою інформацією, кермувальниця Volkswagen, рухаючись у першій смузі дороги, проігнорувала червоний сигнал світлофору та допустила наїзд на жінку-пішохода, 23-річну військовослужбовицю, яка переходила дорогу на зелений сигнал світлофору в межах пішохідного переходу.

Після скоєного 44-річна водійка залишила місце події, однак невдовзі її розшукали та затримали правоохоронці в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Смертельне ДТП у Києві: водій Audi вилетів на зустрічну смугу - поліція07.09.25, 21:38 • 3345 переглядiв

Кермувальниця авто заявляла поліцейським, що за кермом перебував її чоловік, який ніби-то втік з місця аварії. Однак правоохоронці спростували цю інформацію та крім того, встановили, що водійка перебувала у стані алкогольного сп’яніння - 3,11 проміле.

Потерпіла отримала численні тілесні ушкодження та була госпіталізована.

Додамо

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 -1 Кримінального Кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння.

ДТП зі смертельним наслідком у Києві: військове службове авто врізалось в поліцейських08.09.25, 11:52 • 12290 переглядiв

Антоніна Туманова

КиївКримінал та НП
Національна поліція України
Volkswagen
Україна
Київ