Пьяная водительница на Volkswagen сбила военнослужащую в Киеве и скрылась с места ДТП

Киев • УНН

 • 18 просмотра

В Киеве пьяная водительница Volkswagen сбила 23-летнюю военнослужащую на пешеходном переходе, проигнорировав красный сигнал светофора. Пострадавшую госпитализировали, а водительницу задержали, начато уголовное производство.

Пьяная водительница на Volkswagen сбила военнослужащую в Киеве и скрылась с места ДТП

В Киеве пьяная водительница совершила наезд на военнослужащую и скрылась с места ДТП. Как сообщили в столичной полиции, пострадавшую госпитализировали, а водительницу разыскали и задержали, передает УНН.

Детали

Сегодня, около 13:00 на перекрестке Харьковского шоссе и улицы Брацлавской произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительной информации, водитель Volkswagen, двигаясь в первой полосе дороги, проигнорировала красный сигнал светофора и допустила наезд на женщину-пешехода, 23-летнюю военнослужащую, которая переходила дорогу на зеленый сигнал светофора в пределах пешеходного перехода.

После содеянного 44-летняя водительница покинула место происшествия, однако вскоре ее разыскали и задержали правоохранители в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Смертельное ДТП в Киеве: водитель Audi вылетел на встречную полосу – полиция07.09.25, 21:38 • 3345 просмотров

Водительница авто заявляла полицейским, что за рулем находился ее муж, который якобы сбежал с места аварии. Однако правоохранители опровергли эту информацию и кроме того, установили, что водительница находилась в состоянии алкогольного опьянения - 3,11 промилле.

Пострадавшая получила многочисленные телесные повреждения и была госпитализирована.

Добавим

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 286-1 Уголовного Кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения.

Смертельное ДТП в Киеве: военный служебный автомобиль врезался в полицейских08.09.25, 11:52 • 12290 просмотров

Антонина Туманова

