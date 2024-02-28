Перший північнокорейський супутник-шпигун "живий" і продовжує маневрувати – Reuters

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
13 квітня, 16:43 • 9902 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 71244 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 155472 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 152768 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 126161 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 134140 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 85919 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93415 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 99012 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89780 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
1.9м/с
62%
Популярнi новини

В Ісландії скасовано сезон полювання на китів через економічну ситуацію

13 квітня, 14:18 • 5640 перегляди

Китай закликає США "повністю скасувати" взаємні мита

13 квітня, 14:53 • 5364 перегляди

Келлог заявив, що рф здійснила цілеспрямовані удари по цивільних об'єктах в Сумах

13 квітня, 15:31 • 5898 перегляди

Папа Франциск здивував вірян несподіваною появою на площі Святого Петра

13 квітня, 15:47 • 4736 перегляди

"Монумент непокори": Трамп відкрив пам’ятник самому собі

19:08 • 4958 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 152768 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 224072 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 373464 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 309595 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 417658 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

18:16 • 2886 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 14993 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 31852 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 28640 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 126161 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Перший північнокорейський супутник-шпигун "живий" і продовжує маневрувати – Reuters

Київ • УНН

 • 24664 перегляди

Перший північнокорейський супутник-шпигун все ще активний і перебуває під контролем Пхеньяна. Про це свідчить дані профільного експерта з Нідерландів, який виявив зміни на орбіті супутника.

Перший північнокорейський супутник-шпигун "живий" і продовжує маневрувати – Reuters

Перший північнокорейський супутник-шпигун "живий", а Пхеньян продовжує його контролювати. Як передає УНН, про це пише Reuters з посиланням на космічного експерта з Нідерладів, який виявив змін на орбіті супутника.

Деталі

З третьої спроби Північна Корея у листопаді вивела на орбіту супутник Malligyong-1. Державні ЗМІ Пхеньяна стверджували, що він сфотографував чутливі військові і політичні об'єкти в Південній Кореї, США та інших країнах, але не оприлюднили жодних зображень. Незалежні радіотрекери не виявили сигналів від супутника.

Але тепер ми точно можемо сказати, що супутник живий

- написав у своєму блозі Марко Лангбрук, експерт з супутникових технологій з Делфтського технологічного університету в Нідерландах.

За словами Лангбрука, з 19 по 24 лютого супутник здійснив маневри з підняття перигею, або найнижчої точки своєї орбіти, з 488 км до 497 км, посилаючись на дані Об'єднаного центру космічних операцій під керівництвом США. За його словами, цей маневр доводить, що Malligyong-1 працює і що Північна Корея має контроль над супутником.

За даними Білого дому, росія розробляє нову протисупутникову зброю16.02.24, 11:44 • 21918 переглядiв

Міністерство оборони Південної Кореї підтвердило, що супутник знаходиться на орбіті, але окремі факти не коментуватиме. У понеділок міністр оборони Шин Вон Сік заявив, що супутник не демонструє жодних ознак виконання інших завдань або участі в розвідці.

Проте, можливість підняти супутник на орбіту означає, що поки на супутнику є паливо, Північна Корея може продовжити термін служби супутника, збільшуючи його висоту, коли він стає занадто низьким через руйнування орбіти.

ООН розслідує, як Північна Корея отримала мільярди доларів за допомогою кібератак для розвитку своєї ядерної програми08.02.24, 13:53 • 23794 перегляди

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

Новини Світу
Reuters
Пхеньян
Північна Корея
Південна Корея
Нідерланди
Сполучені Штати
Brent
$64.56
Bitcoin
$83,332.30
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,240.67
Ethereum
$1,596.46