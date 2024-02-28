Перший північнокорейський супутник-шпигун "живий" і продовжує маневрувати – Reuters
Київ • УНН
Перший північнокорейський супутник-шпигун все ще активний і перебуває під контролем Пхеньяна. Про це свідчить дані профільного експерта з Нідерландів, який виявив зміни на орбіті супутника.
Перший північнокорейський супутник-шпигун "живий", а Пхеньян продовжує його контролювати. Як передає УНН, про це пише Reuters з посиланням на космічного експерта з Нідерладів, який виявив змін на орбіті супутника.
Деталі
З третьої спроби Північна Корея у листопаді вивела на орбіту супутник Malligyong-1. Державні ЗМІ Пхеньяна стверджували, що він сфотографував чутливі військові і політичні об'єкти в Південній Кореї, США та інших країнах, але не оприлюднили жодних зображень. Незалежні радіотрекери не виявили сигналів від супутника.
Але тепер ми точно можемо сказати, що супутник живий
За словами Лангбрука, з 19 по 24 лютого супутник здійснив маневри з підняття перигею, або найнижчої точки своєї орбіти, з 488 км до 497 км, посилаючись на дані Об'єднаного центру космічних операцій під керівництвом США. За його словами, цей маневр доводить, що Malligyong-1 працює і що Північна Корея має контроль над супутником.
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Міністерство оборони Південної Кореї підтвердило, що супутник знаходиться на орбіті, але окремі факти не коментуватиме. У понеділок міністр оборони Шин Вон Сік заявив, що супутник не демонструє жодних ознак виконання інших завдань або участі в розвідці.
Проте, можливість підняти супутник на орбіту означає, що поки на супутнику є паливо, Північна Корея може продовжити термін служби супутника, збільшуючи його висоту, коли він стає занадто низьким через руйнування орбіти.
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