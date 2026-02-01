$42.850.00
Переговори щодо України в Абу-Дабі призначені на середину тижня за згодою сторін - ЗМІ

Київ • УНН

 • 626 перегляди

Тристоронні переговори щодо України в Абу-Дабі призначені на середину тижня за згодою сторін. Раніше їх дату перенесли, але причина невідома.

Переговори щодо України в Абу-Дабі призначені на середину тижня за згодою сторін - ЗМІ

Тристоронні переговори в Абу-Дабі призначені на середину тижня за згодою сторін. Про це повідомляють росЗМІ із посиланням на джерела, передає УНН.

Переговори щодо України в Абу-Дабі призначені на середину тижня за згодою сторін 

- йдеться у повідомленні.

Додамо

Раніше The New York Times писав, що дата другого раунду переговорів між представниками росії, США та України в Абу-Дабі була перенесена на кілька днів.

Причина перенесення зустрічі невідома.

Як повідомляв УНН, Президент України Володимир Зеленський повідомив про заплановані на 4 та 5 лютого в Абу-Дабі тристоронні зустрічі. Україна готова до предметної розмови, яка має наблизити до закінчення війни.

Нагадаємо

Володимир Зеленський заявив, що дата або місце наступного раунду переговорів між Україною та росією за посередництва США може змінитися. Причина - ситуація між США та Іраном, яка може вплинути на терміни зустрічі.

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Абу-Дабі
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран