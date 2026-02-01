Переговоры по Украине в Абу-Даби назначены на середину недели по согласованию сторон - СМИ
Трехсторонние переговоры по Украине в Абу-Даби назначены на середину недели по согласованию сторон. Ранее их дата была перенесена, но причина неизвестна.
Трехсторонние переговоры в Абу-Даби назначены на середину недели по согласованию сторон. Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на источники, передает УНН.
Ранее The New York Times писал, что дата второго раунда переговоров между представителями России, США и Украины в Абу-Даби была перенесена на несколько дней.
Причина переноса встречи неизвестна.
Как сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о запланированных на 4 и 5 февраля в Абу-Даби трехсторонних встречах. Украина готова к предметному разговору, который должен приблизить к окончанию войны.
Владимир Зеленский заявил, что дата или место следующего раунда переговоров между Украиной и Россией при посредничестве США может измениться. Причина - ситуация между США и Ираном, которая может повлиять на сроки встречи.