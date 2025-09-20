Пасажирський теплохід зіткнувся із суховантажем у протоці Босфор: восьмеро постраждалих

$41.250.05
18:48 • 7990 перегляди
ЗСУ просунулися на Донеччині на 3-7 км у глибину оборони противника та звільнили сім населених пунктів - Сирський
17:23 • 14582 перегляди
Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана: хто очолив нову структуру
Ексклюзив
19 вересня, 16:30 • 15736 перегляди
В Українському центрі оцінювання розвіяли міфи навколо повернення ДПА для учнів 4 класів
19 вересня, 16:00 • 19571 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo
Ексклюзив
19 вересня, 12:05 • 31955 перегляди
19 вересня, 12:00 • 23026 перегляди
У ЄС представили 19-й пакет санкцій проти рф: містить бан на російський СПГ, зачепило нафту, банки, крипту, торгівлю, Китай та Індію
Ексклюзив
19 вересня, 11:23 • 30327 перегляди
19 вересня, 08:43 • 37721 перегляди
В Мінфіні заявили, що прожитковий мінімум буде переглянуто
Ексклюзив
19 вересня, 07:43 • 42930 перегляди
У Житомирі у ДТП загинув прокурор: деталі подіїPhoto
Ексклюзив
19 вересня, 06:26 • 59192 перегляди
Популярнi новини
Massive Attack видалили свою музику зі Spotify через інвестиції власника компанії у військовий ШІ19 вересня, 14:03 • 12555 перегляди
Дефіцит пального охопив 20 регіонів рф, ціна бензину досягла історичного максимуму - зовнішня розвідкаPhoto19 вересня, 14:15 • 8218 перегляди
Сили безпілотних систем знищили переправу та кілька танків противника: відеоVideo19 вересня, 16:12 • 4038 перегляди
Пережила Голокост: у США у будинку для літніх вбили 89-річну українкуPhoto19:12 • 8514 перегляди
Публікації
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 20220 перегляди
Ексклюзив
19 вересня, 12:05 • 31955 перегляди
Ексклюзив
19 вересня, 11:23 • 30327 перегляди
Ексклюзив
19 вересня, 06:26 • 59192 перегляди
Законодавчий "щит" для компаній оборонного комплексу чи практично провал через одне невірне рішення?18 вересня, 11:39 • 65090 перегляди
УНН Lite
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 19573 перегляди
Адель веде переговори щодо виступу в перерві Супербоулу 2026 року - ЗМІ19 вересня, 10:57 • 17046 перегляди
Cadillac F1 підписав грандіозне партнерство з Jim Beam перед дебютом у 2026 роціPhotoVideo19 вересня, 10:18 • 19570 перегляди
Пасажирський теплохід зіткнувся із суховантажем у протоці Босфор: восьмеро постраждалих

Київ • УНН

 • 10 перегляди

У Босфорі пором зіткнувся з вантажним судном. Вісім людей постраждали та були госпіталізовані. Інцидент трапився в районі стамбульського причалу Ускюдар у вечірній час.

Пасажирський теплохід зіткнувся із суховантажем у протоці Босфор: восьмеро постраждалих

У протоці Босфор сталося зіткнення між турецьким пасажирським поромом та вантажним судном із Панами. Про це повідомляє УНН із посиланням на CNN Türk.

Деталі

Зазначається, що інцидент трапився в районі стамбульського причалу Ускюдар у вечірній час.

За попередніми даними, внаслідок події постраждали вісім людей. Усіх їх було оперативно доставлено до медичних закладів Стамбула для надання необхідної допомоги.

До місця події було направлено швидкісні катери берегової охорони для проведення евакуаційних робіт та з'ясування обставин події.

Вказується, що вантажне судно відбуксировано в безпечне місце для оцінки пошкоджень.

Нагадаємо

В липні у Маямі (США) баржа врізалася у човен із п'ятьма дітьми та дорослим на борту. Тоді двоє дітей загинули.

У Швеції судно сіло на мілину: 87 людей евакуйовано20.07.25, 01:44 • 14119 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Новини СвітуПодії
Стамбул