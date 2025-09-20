Пасажирський теплохід зіткнувся із суховантажем у протоці Босфор: восьмеро постраждалих
У Босфорі пором зіткнувся з вантажним судном. Вісім людей постраждали та були госпіталізовані. Інцидент трапився в районі стамбульського причалу Ускюдар у вечірній час.
У протоці Босфор сталося зіткнення між турецьким пасажирським поромом та вантажним судном із Панами. Про це повідомляє УНН із посиланням на CNN Türk.
Деталі
Зазначається, що інцидент трапився в районі стамбульського причалу Ускюдар у вечірній час.
За попередніми даними, внаслідок події постраждали вісім людей. Усіх їх було оперативно доставлено до медичних закладів Стамбула для надання необхідної допомоги.
До місця події було направлено швидкісні катери берегової охорони для проведення евакуаційних робіт та з'ясування обставин події.
Вказується, що вантажне судно відбуксировано в безпечне місце для оцінки пошкоджень.
